Kamerhuur is hier en daar omlaag gegaan

Foto: sakana via Unsplash

In Eindhoven en Breda zijn de huren voor particuliere kamers afgelopen jaar gedaald, terwijl de prijzen flink stegen in Tilburg, Nijmegen en Groningen. Amsterdam is nog altijd het duurst, blijkt uit nieuwe cijfers van Kamernet.

Veel studenten zijn weer op zoek naar een kamer en vaak komen zij terecht bij particuliere aanbieders, van gehaaide huisjesmelkers die het onderste uit de kan willen tot idealistische hospita’s die een zacht prijsje vragen.

Duur

Op de particuliere markt stegen de huurprijzen de afgelopen jaren nogal rap, maar afgelopen jaar zijn ze volgens verhuurwebsite Kamernet met slechts 0,5 procent omhoog gegaan.

Amsterdam blijft veruit het duurst: 945 euro per maand. Dat is 5 procent meer dan vorig jaar. Per vierkante meter ben je daar 70 euro kwijt. Andere steden komen hier niet bij in de buurt, al doen de huurprijzen wel pijn in je portemonnee. Den Haag en Haarlem zitten op 750 euro per maand, Rotterdam en Utrecht op zo’n 700 euro.

Goedkoop

Goedkoper wonen doe je in Wageningen (395 euro) en Enschede (351 euro). In Enschede heb je bovendien meer ruimte voor je geld: per vierkante meter betaal je er nog geen 23 euro.

Er zijn twee steden waar het goedkoper is geworden om een kamer te huren. Eindhoven valt op: daar gaat het om een daling van 7,4 procent. In Breda ging het om 2,7 procent. Twee steden waar de situatie ongeveer gelijk is gebleven zijn Utrecht en Enschede.

Landelijk is het aanbod van particuliere kamers een beetje afgenomen: 1,9 procent minder dan vorig jaar in de maanden april, mei en juni. Ook dit varieert flink per stad. In Haarlem ging het aanbod met een derde omlaag, in Amsterdam en Breda met een kwart. Wageningen, Maastricht en Tilburg daarentegen zagen het aanbod met ongeveer een kwart toenemen.

Uitwonend

In het hoger onderwijs heeft meer dan de helft van alle studenten het ouderlijk huis verlaten: zij zijn ‘uitwonend’. Het betreft ruim 400 duizend studenten. Het particuliere aanbod beslaat 43 procent, de rest is van woningcorporaties.

De problemen op de woningmarkt leiden soms tot schrijnende situaties. Wanhopige studenten worden soms opgelicht en betalen duizenden euro’s borg voor een kamer die er niet blijkt te zijn. Maar ook de sterk stijgende prijzen zijn een gevolg van de kamernood: voor jou tien anderen, lijken verhuurders te denken.

Pogingen van de politiek om de huurprijzen te beteugelen stuiten op praktische bezwaren. Waar halen corporaties bijvoorbeeld het geld vandaan om nieuwe woningen te bouwen? En zullen huizeneigenaren hun panden door alle goedbedoelde regels misschien liever verkopen dan verhuren?

Bijkomend probleem is dat studenten niet zo snel hun recht halen. Toch is er meer mogelijk dan ze denken. Afgelopen voorjaar won een internationale student een rechtszaakomdat zijn gemeubileerde kamer van 10 vierkante meter geen 1.500 euro per maand mocht kosten. Hij hoorde volgens de rechter maar 212 euro per maand te betalen.