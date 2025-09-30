Afgestudeerden met migratieachtergrond vinden minder snel een baan

Illustratie via Pixabay

Afgestudeerden met een vader of moeder uit het buitenland komen nog altijd moeilijker aan de slag dan afgestudeerden van wie beide ouders in Nederland zijn geboren. Het verschil is klein, maar hardnekkig.

Bijna 95 procent van de afgestudeerden in het hoger onderwijs heeft binnen een jaar een baan, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Hbo-studenten slagen hier gemiddeld iets vaker in dan wo-studenten: 95 procent tegenover 94 procent. De cijfers betreffen mensen die in 2022 hun diploma hebben behaald.

Afgestudeerden van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, vinden iets minder snel werk. Van hen heeft 92 procent binnen een jaar een baan. Het gaat hier om mensen die in Nederland zijn geboren en dus niet om internationale studenten.

Hardnekkig

Hoewel het verschil tussen de twee groepen relatief klein is in het hoger onderwijs, blijkt het hardnekkig: de afgelopen vijftien jaar is er weinig veranderd. Of hun ouders in Europa zijn geboren of daarbuiten maakt niet veel uit.

In het mbo blijkt het verschil tussen afgestudeerden met en zonder migratieachtergrond overigens een stuk groter. 94 procent van de afgestudeerden met Nederlandse ouders vond binnen een jaar een baan. Onder degenen met een Europese (maar niet Nederlandse) ouder lag dit percentage een stuk lager, op 89 procent. Bij gediplomeerden met een niet-Europese vader of moeder was dit zelfs maar 85 procent.

Stage

Discrimatie op de arbeidsmarkt begint vaak al bij de zoektocht naar een stage. Studenten met een migratieachtergrond hebben doorgaans meer moeite om een stageplek te vinden. In 2023 ondertekenden werkgevers, hogescholen, universiteiten, studentenorganisaties en voormalig onderwijsminister Robbert Dijkgraaf een manifest om stagediscriminatie aan te pakken.