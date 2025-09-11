Geef volle huursubsidie vanaf achttien jaar, zeggen jongerenvakbonden

Illustratie: Elmarye Aaij

Vanaf achttien jaar zou iedereen recht moeten hebben op de volledige huurtoeslag, dus niet pas vanaf 23 jaar. Dat zeggen drie jongerenvakbonden en de Woonbond in een manifest.

Met de verkiezingen in aantocht beloven politieke partijen allemaal de wooncrisis aan te pakken. Daarbij moeten ze ook de belangen van jongeren in het oog houden, staat in een manifest van de Landelijke Studentenvakbond, CNV Jong, FNV Young & United en de Woonbond.

“Bouwen alleen lost de crisis niet op”, zeggen ze. Ze willen via de belastingen ook leegstand ontmoedigen. Een extra woning bezitten waar je nauwelijks komt (pied-a-terre) in een grote stad als Amsterdam zou ook duurder moeten worden. De jongeren hopen dat er dan meer woningen vrijkomen.

Daarnaast pleiten ze voor een aanpassing van de huurtoeslag. Tot hun 23ste krijgen jongeren die toeslag alleen bij een lagere huur (tot 477 euro). Als ze 23 jaar oud zijn, wordt dit verdubbeld (tot een huur van 954 euro). Dat vinden de ondertekenaars van het manifest oneerlijk.

Kamers

Overigens geldt de huurtoeslag alleen voor zelfstandige woningen zoals studio’s. Hier wordt niets over gezegd in het manifest, maar de LSVb is altijd voorstander geweest van huurtoeslag voor kamerbewoners.

Vorige week bleek dat steeds meer studenten door de woningnood hun zoektocht naar een kamer opgeven. Volgens hoogleraar huisvesting Peter Boelhouwer komt die woningnood mede door allerlei overheidsregels rond vaste huurcontracten, winstbelasting en het delen van woningen: huurbazen gooien hun huizen liever in de verkoop.

Koopwoningen

De vier bonden willen ook dat de omstreden hypotheekrenteaftrek verdwijnt. Dat zou jongeren helpen die hun eerste woning willen kopen, stellen ze.

Juist hierover lopen de meningen in de politiek sterk uiteen. Terwijl partijen als de PVV en de VVD deze regeling willen behouden (volgens de VVD is het “een belangrijk instrument om rust te brengen op de woningmarkt”) pleiten onder meer GroenLinks-PvdA, D66 en CDA voor een geleidelijke afbouw ervan.

“Jongeren hebben veel last van het prijsopdrijvende effect van deze aftrekpost”, zegt beleidsmedewerker Maarten Wiedemeijer van de Woonbond. “De hypotheekrenteaftrek gaat vooral naar mensen met hoge inkomens. Omdat daar zoveel geld naartoe gaat, worden de prijzen van koopwoningen opgedreven en is de woningmarkt minder toegankelijk voor starters.”

De jongerenvakbonden hebben nog meer voorstellen, zoals hogere belastingen op leegstaande huizen en tweede woningen. Dat laatste gaat dan om een heffing op bijvoorbeeld vakantiehuizen, benadrukt Wiedemeijer. Het is niet de bedoeling om verhuurders van studentenhuizen ermee in de problemen te brengen.