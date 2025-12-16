Terug naar overzicht

Huurverhoging ook voor studenten

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 16 december 2025

Leestijd: 2 minuten

Foto van een studentenkamer met een bureau onder een hoogslaper, een lichtblauwe stoel, losse papieren en spullen op het bureau, een ventilator op de vloer en kleding die aan de zijkant hangt, verlicht door zonlicht.
Foto: sakana via Unsplash

De huren van studentenwoningen mogen, net als andere huren, per 1 juli met vier tot zes procent omhoog. Dat kan studenten enkele honderden euro’s extra per jaar gaan kosten.

Een huur van bijvoorbeeld 500 euro kan volgend jaar omhoog naar 520 euro in de sociale sector (waar veel studentenwoningen onder vallen) of naar 536 euro voor een kamer in een particulier studentenhuis. Het zou jaarlijks neerkomen op 250 à 370 euro extra aan woonlasten.

In de Voorjaarsnota stond nog dat de huren in de sociale sector in 2025 en 2026 zouden worden bevroren. Maar de inmiddels demissionaire minister van Volkshuisvesting, Mona Keijzer, besloot dit wetsvoorstel dit voorjaar in te trekken. Volgens haar zou er anders niet genoeg geld overblijven voor nieuwbouw en voor onderhoud van woningen.

Dus mogen de huren in de sociale sector met 4,1 procent omhoog en in de particuliere middenhuur gaat het om 6,1 procent. Dat heeft het kabinet deze week bekendgemaakt.

Het gaat om de maximale stijging die een verhuurder kan doorvoeren. Het mag altijd minder, natuurlijk.

Huurtoeslag
Een meevaller is dat jongeren vanaf 2026 vaker recht hebben op huurtoeslag. Voorheen kregen studenten jonger dan 23 jaar alleen huurtoeslag bij een lage huur (tot 477 euro). Nu mogen ze vanaf 18 jaar altijd huurtoeslag aanvragen, al is die bij hogere huren nog beperkt tot ze 21 jaar zijn.

De huurtoeslag geldt overigens alléén voor zelfstandige woningen zoals studio’s en dus niet voor kamers.

