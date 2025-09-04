Jouw eerste maand in Roosendaal

De Passage in Roosendaal

Als je in een nieuwe stad gaat studeren, wil je vast nieuwe mensen leren kennen en weten waar je leuke dingen kunt doen. Waar je in september moet zijn, lees je in dit overzicht.

5 en 19 september: Let’s Toost on Friday

Zin om het weekend met studiegenoten in te luiden onder het genot van een borrel? Dan is Let’s Toost on Friday een goed idee. Op het terras van MOODS zorgen ze voor live-muziek en een drankje, het is aan jou om de gezelligheid mee te nemen.

5 tot en met 11 september: Kermis

Meer dan honderd attracties zijn er te vinden op de Roosendaalse kermis. Waag een gokje bij een van de automaten, win een knuffel voor een van je studiegenoten of loop gezellig een rondje langs een van de zes locaties, waaronder de Markt en Kadeplein.

14 september: Open dag pickleball en tafeltennis

Zoek jij nog een nieuwe sport om te beoefenen in je nieuwe stad? Dan is pickleball misschien iets voor je. Deze in Amerika populaire sport, een soort tennis op een mini-veld, is ook te spelen bij sportvereniging ODT. Op 14 september kun je gratis kennismaken met deze sport. Ook kun je er een middag tafeltennisen. ODT zit aan de Buijenstraat 14.



18 september: INTROosendaal

Ben jij student in Roosendaal en heb je wel zin in een feestje om het studiejaar af te trappen? Op 18 september kunnen de voetjes van de vloer bij het INTROosendaal. Bij dit festival bij containerbar SPOT komen artiesten als Russo, Lies Zhara en DJ Elswood. Den entree is gratis.

19 tot en met 28 september: Theater Op Locatie

Meerdere theatervoorstellingen bijwonen op drie verschillende geheime locaties, die je onder begeleiding van een gids bezoekt? Dat kan bij evenement Theater op Locatie. Voor 16 euro krijg je drie voorstellingen voorgeschoteld door spelers van verschillende verenigingen. Mooie manier om gelijk een stuk van de stad te zien!

