Stijging aantal vrouwelijke studenten bij Bossche opleiding Werktuigbouwkunde houdt stand

Vrouwelijke eerstejaarsstudenten bij de opleiding Werktuigbouwkunde. Foto via Bianca Piek-Van Wel

Het aantal vrouwelijke studenten bij de opleiding Werktuigbouwkunde in Den Bosch is voor het tweede jaar op rij gestegen. Dit collegejaar zijn er 14 vrouwen bij de technische opleiding gestart, op een totaalaantal van 118 eerstejaars. Vorig jaar verdubbelde het aantal vrouwen al ruim. “Vrouwen horen aan de ontwerptafel.”



Volgens Bianca Piek-Van Wel, voormalig opleidingscoördinator bij Werktuigbouwkunde, is de stijging het resultaat van hard werken. Zo zet de opleiding er bewust op in om vrouwelijke studenten meer zichtbaar te maken in promotiemateriaal, worden ze gestimuleerd mee te doen op voorlichtingsdagen en worden ze aan elkaar gekoppeld bij het proefstuderen. Zo zien studiekiezers dat ze niet de enige vrouw zullen zijn in een door mannen gedomineerde sector. Wanneer vrouwelijke studenten eenmaal voor de opleiding hebben gekozen, doen de medewerkers er alles aan ze ook aan boord te houden.



“Ze komen bij elkaar in de klas en hebben een vrouwelijke studieloopbaanbegeleider. We zijn een vrouwvriendelijke opleiding”, zegt Piek-van Wel, die zelf ook slb’er is.

Het aantal vrouwelijke eerstejaarsstudenten van de afgelopen vijf collegejaren bij de opleiding Werktuigbouwkunde in Den Bosch:

2021 – 2022: 4

2022 – 2023: 5

2023 – 2024: 4

2024 – 2025: 13

2025 – 2026: 14

Gezellig

Anneke Wiegers is een van de veertien vrouwelijke studenten die dit jaar is gestart met Werktuigbouwkunde. Op haar mbo-opleiding mechatronica zat ze met vijf vrouwen in de klas, een aantal dat ze niet verwachtte. Maar de veertien op Avans zag ze helemaal niet aankomen. “Het is heel gezellig, er hangt een goede sfeer. Het is ook goed te zien dat er vrouwen zijn met interesse in de techniek”, vertelt ze.



Promo-activiteiten

Iemand die meehelpt bij voorlichtingsdagen en andere promo-activiteiten van de opleiding, is tweedejaarsstudent Marloes van Dam. En dat heeft effect, zegt ze. Wanneer middelbare scholieren uit 3-havo naar Avans komen om kennis te maken met techniek, merkt ze dat haar aanwezigheid wordt opgemerkt. “Meisjes spreken mij sneller aan dan een mannelijke studiegenoot”, zegt Marloes, die het fijn vond om in haar eerste jaar te zien dat er best wat vrouwen op de opleiding zaten. “Ik zocht ze op aan het begin. Dat voelde makkelijk en laagdrempelig.”



Vrouwen doen het goed

Avansmedewerker Piek-van Wel ziet dat de vrouwelijke studenten het goed doen op hun opleiding. Zo haalt 75 procent in het eerste jaar hun propedeuse. Bij mannen ligt dat aantal met zo’n 45 procent een stuk lager. “Vrouwen zijn echt heel goede engineers, a force to be reckoned with”, zegt ze. “De dynamiek in projectgroepen, met mannen en vrouwen bij elkaar, is veel beter en de kwaliteit van producten ligt hoger. Je ziet aan alles dat ze veel brengen en daar zijn we heel blij mee. Vrouwen horen aan de ontwerptafel.”



Anders naar problemen kijken

Volgens eerstejaars Anneke is het naast gezellig ook goed dat er meer vrouwen zijn die interesse hebben in technische opleidingen. Ze kijken soms net wat anders naar bepaalde vraagstukken, zegt ze. “Ik merk dat we problemen vaak van wat meer kanten bekijken, mannen volgen soms maar één weg. We vullen elkaar goed aan.”



Daar is ook student Marloes het mee eens. “Vrouwen zien dingen toch anders. Een tijd geleden zaten we bij het techlab en waren we ergens mee bezig. Ik stelde toen voor ergens naartoe te lopen om te kijken. Dat had de begeleider in al die jaren nog nooit iemand horen voorstellen”, vertelt Marloes. “Het hoeft geen vrouwenwereld te worden, maar wat aanvulling zou goed zijn.”

Toekomst

Ze zijn bij de opleiding blij met de stijging, maar Avansmedewerker Piek-van Wel zegt dat ze er nog lang niet zijn. Het doel is om de komende jaren te groeien naar 20 tot 30 procent vrouwelijke studenten, met als droom om later een gelijke verdeling te hebben. “Met de uitdagingen waar we voor staan zoals de energie- en materiaaltransitie, hebben we iedereen ook hard nodig.”

Studenten Marloes en Anneke hopen ook dat de stijging de komende jaren doorzet. Volgens hen is de techniek een plek waar vrouwen thuishoren. “Wees niet bang een technische opleiding te volgen omdat er te veel mannen zouden zijn. Als je het echt wilt, moet je het gaan doen”, aldus Anneke.