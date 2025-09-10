Vooral angst- en stressproblematiek zien studentenpsychologen Avans voorbijkomen sinds start anderhalf jaar geleden

Evelien Zonnenberg (links) en Sarah Gevers. Foto via Joeri Molendijk, Beeldmakers

Zo’n vijfhonderd studenten zijn sinds 2024 op Avans door de studentenpsychologen geholpen met hun klachten. Dat vinden Evelien Zonnenberg en Sarah Gevers een mooi aantal, hoewel de vindbaarheid volgens de twee beter kan.

Zonnenberg en Gevers zijn de eerste studentenpsychologen die op Avans werken. Daarmee startte de hogeschool in 2024. Eerst als pilot, daarna definitief. Tot dusver wisten zo’n vijfhonderd studenten een van de twee psychologen te vinden voor een behandeling, doorverwijzing of voor advies.

Werken als studentenpsycholoog bevalt Gevers en Zonnenberg goed. De doelgroep vinden ze interessant. “Je merkt dat studenten tegen dingen aanlopen waar je zelf ook tegenaan liep op die leeftijd, zoals bepaalde onzekerheden of angsten over het volwassen leven. Daardoor kun je meebewegen en een tegengeluid bieden. Dat is heel waardevol”, vertelt Gevers. Zonnenberg: “Studenten zijn flexibel en veerkrachtig. In korte tijd kun je soms veel bereiken. Dat is heel leuk.”

Angst- en stressproblematiek

De klachten waarmee studenten bij de psychologen komen, hebben voor een groot gedeelte te maken met angst- en stressproblematiek, maar ook met somberheid, trauma en prestatiedruk of faalangst. “Wij focussen ons in gesprekken en tijdens de behandeling met name op copingvaardigheden: hoe ga je om met moeilijke situaties, tegenslagen en stress? Dat zit er vaak in verweven”, zegt Zonnenberg.

Studenten met klachten komen eerst voor een kort online consult bij één van de twee. Als de studentenpsychologen iets kunnen betekenen, volgt er een intakefase waarin dieper op klachten en de hulpvraag wordt ingegaan. Vervolgens wordt in samenspraak met de student een plan opgesteld. Dat kan bestaan uit individuele therapie, groepsgesprekken of digitale en fysieke modules bij Student Support. Gemiddeld volgen daarna er vijf gesprekken.

Juiste balans

Volgens de twee psychologen weten studenten hen aardig te vinden, maar kan de vindbaarheid beter. Een tijd geleden werd hun pagina op Sharepoint uitgelicht, toen ging het hard met de aanmeldingen. “Nu is dat weg en kan ik soms de pagina ook niet meteen vinden. Laat staan studenten. Daar valt winst te behalen”, aldus Zonnenberg. Gevers: “We moeten er wel voor waken de juiste werkbalans te bewaren. We doen dit werk nu met z’n tweeën en soms moeten we strenger zijn dan we willen. We willen meer oppakken, maar onszelf ook niet voorbij lopen. Met een hulpverlenershart is dat soms best lastig.”

Doorverwijzen

Wat de Avansmedewerkers soms ook merken, is dat ze studenten direct moeten doorverwijzen naar de huisarts wanneer ze op advies van anderen bij de psychologen komen. “Dat is jammer. Studenten komen dan via de huisarts op de juiste plek, maar door de huidige drukte bij de GGZ duurt het lang voordat ze aan de slag gaan met hun klachten. Het voelt daarnaast niet altijd fijn iemand door te verwijzen wanneer diegene soms eindelijk de stap heeft durven nemen om hulp te zoeken. Je wil ze zo min mogelijk van het kastje naar de muur sturen”, aldus Zonnenberg en Gevers. Ze adviseren medewerkers en studenten daarom de Sharepointpagina goed door te nemen. Daarop staat precies wat de psychologen wel en niet doen.



“Dat is om teleurstelling te voorkomen. We zijn er echt alleen voor milde problematiek, anders is het niet haalbaar te behandelen in een kortdurend traject. Als we dan toch een traject zouden opstarten, is dat geen goede zorg en doet het soms meer kwaad dan goed.”

Groepsgesprekken

Vorig collegejaar startten de twee naast individuele gesprekken met groepsgesprekken. Daarin komen studenten met brede problematiek samen. “Studenten vinden het fijn om van anderen te horen dat het bij hen ook niet altijd goed gaat. Ze krijgen in die gesprekken handvatten van elkaar”, zeggen de psychologen. “Groepen werken efficiënt. Sommige dingen kun je als therapeut tegen iemand zeggen, maar het werkt soms beter als je ze van een leeftijdsgenoot hoort. De kracht van een groep is groot.”

Wat kan je volgens studentenpsycholoog Sarah Gevers zelf doen wanneer je stress hebt of verwacht te gaan krijgen?



-Zorg voor voldoende slaap (7-9 uur per nacht) en probeer hierin zoveel mogelijk vaste tijdstippen aan te houden. Een uitgerust lichaam en geest kunnen stressvolle situaties beter hanteren.

-Beweeg regelmatig. Dit bevordert de aanmaak van endorfines, serotonine en dopamine, wat een positieve invloed heeft op de mentale gemoedstoestand.

-Eet gezond, voldoende en gevarieerd: zowel je brein als je lijf heeft de voedingsstoffen nodig om te kunnen functioneren.

-Deel je zorgen met studie- en/of leeftijdsgenoten, vrienden of familie: je bent nooit de enige.

-Het maken van een (haalbare) planning geeft overzicht en zorgt ervoor dat je taken kan afstrepen – dit geeft een gevoel van controle.

-Zorg voor voldoende ontspanning en rustmomenten.

Triggerwarning: de volgende alinea gaat over suïcide.



Suïcidepreventie

Sinds kort staat ook het onderwerp suïcidepreventie op de agenda bij de psychologen. De twee geven bij Student Support uitleg aan medewerkers, gebaseerd op informatie van 113, om ze zich bekwaam te laten voelen wanneer er studenten komen die dat onderwerp willen bespreken. Nu raken mensen daar soms van in paniek. “Omdat mensen denken dat erover praten de gedachten en het risico op suïcide groter maken. En dat zij dat dan mogelijk veroorzaakt hebben”, aldus Gevers, die benadrukt dat dat niet zo is. “Het is bewezen dat erover praten de kans op suïcide juist doet afnemen. Het bespreekbaar maken is de eerste stap naar de juiste hulpverlening. Als we kunnen bewerkstelligen dat mensen niet meer denken dat die gedachtes erger worden als je erover praat, is dat al heel wat.”



Geheimhoudingsplicht

Het nieuwe collegejaar is begonnen en dat kan een overweldigende periode zijn voor nieuwe en oudere studenten. Zonnenberg, die momenteel met zwangerschapsverlof is en tijdelijk wordt vervangen door Malu Vallan, drukt studenten op het hart bij Student Support aan de bel te trekken als ze dreigen vast te lopen. “Loop er niet te lang mee door, je hoeft het niet alleen te dragen. Studenten zijn geneigd problemen alleen op te lossen, maar dat hoeft niet. Denk ook niet dat je de enige bent met een probleem. In je eigen hoofd kan dat zo zijn, maar dat is nooit zo.” De psychologen benadrukken dat ze een geheimhoudingsplicht hebben. “Wees niet bang dat wat je vertelt bij docenten terechtkomt. We delen niets zonder toestemming.”

Zoek jij hulp? Je kunt je melden bij Student Support of een online afspraak maken. Dat doe je via deze link. Heb je direct hulp nodig? Je kunt gratis terecht bij 113.