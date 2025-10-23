23 aanhoudingen bij ‘gevaarlijk’ pro-Palestijns protest

Radboud Universiteitsgebouw, niet het Goudsmitpaviljoen

Bij een pro-Palestijnse bezetting van het magnetenlaboratorium van de Radboud Universiteit Nijmegen liepen actievoerders gevaar volgens de universiteit. De politie arresteerde in totaal 23 demonstranten.

Dinsdagochtend bezette een groep pro-Palestijnse activisten het Goudsmitpaviljoen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze protesteerden tegen drie nieuwe onderzoeksprojecten die de universiteit per 1 januari 2026 aangaat met Israëlische instellingen.

De universiteit had in mei nog laten weten dat ze geen nieuwe samenwerkingen met het land zou aangaan. Deze drie samenwerkingsverbanden waren volgens het bestuur echter al in 2023 opgezet. Ze worden gesubsidieerd door het Europese onderzoeksprogramma Horizon Europe.

De betrokken onderzoeker zou verbonden zijn aan het Goudsmitpaviljoen, vandaar dat de demonstranten besloten dit pand te bezetten. Het college van bestuur weigerde met hen in gesprek te gaan en riep de actievoerders op het pand per direct te verlaten in verband met hun veiligheid.

Hoge magneetvelden

“Wij werken daarbinnen met hoge magneetvelden en stoffen als stikstof en helium”, vertelde een technische ondersteuner in het pand aan het Nijmeegse universiteitsblad Vox. “Die kunnen gevaar opleveren voor iemand die niet weet wat-ie doet.”

Omdat de bezetters niet naar buiten kwamen, besloot de universiteit dinsdagavond de politie in te schakelen. Een aantal actievoerders dat zich buiten het pand aan elkaar had geketend werd losgemaakt en gearresteerd, maar de politie durfde het paviljoen zelf niet te betreden.

Uiteindelijk verlieten de bezetters het pand. In totaal zijn 23 demonstranten aangehouden; zij zaten woensdagmiddag nog steeds vast. De Radboud Universiteit heeft aangifte gedaan.