Amsterdam versoepelt regels kamerverhuur voor bijstandsgerechtigden

Studentenhuis in Den Bosch ter illustratie

Het wordt voor Amsterdammers in de bijstand makkelijker om een kamer te verhuren. Ze kunnen maximaal 275 euro huur vragen zonder dat de gemeente dit inhoudt op hun uitkering. “Een voorbeeld voor andere gemeenten”, vindt de Woonbond.

In 2023 hadden ruim dertigduizend huishoudens in Amsterdam een bijstandsuitkering. Met de nieuwe regels wil de gemeente meer woonruimte beschikbaar maken, wat mogelijk kan leiden tot honderden extra woonplekken.

Bijstandsgerechtigden die een extra kamer over hebben, mogen deze voortaan verhuren voor maximaal 275 euro per maand zonder dat dit bedrag van hun uitkering wordt afgetrokken. Ze delen daarbij de gemeenschappelijke voorzieningen – zoals keuken, badkamer en toilet – met de huurder. Eet de huurder ook mee? Dan mag er zonder gevolgen voor de uitkering tot 475 euro per maand in rekening worden gebracht.

Proeftijd

Goed nieuws dus voor studenten. Ook al omdat hospitakamers vaak aanzienlijk goedkoper zijn. Is het samenwonen met een student minder gezellig dan gedacht? De eerste negen maanden van het contract gelden als proeftijd. Klikt het niet, dan kan de huurder in die periode gewoon worden weggestuurd. Pas daarna volgt een contract voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder kan opzeggen, maar de verhuurder niet – tenzij het huis verkocht wordt.

“Amsterdam is de eerste met deze regeling”, zegt woordvoerder Mathijs ten Broeke van de Woonbond. “En wat ons betreft is dit een voorbeeld voor andere gemeenten.”