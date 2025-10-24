Column: Reorganisatie

Foto: Ilse Wolf

Die Reorganisatie & Release kwam er toch nog niet dit najaar… In het programma Relevant & Robuust, opgetuigd voor de noodzakelijke bezuinigingen bij Avans, volgde vorige maand een andere R, die van het Rekken van tijd.

Eerst zouden we voor de zomervakantie meer horen over de uitwerking van R&R, zoals het in de organisatiemond inmiddels heet. Toen werd het september. En nu wordt het ergens in februari. Zo begrijp ik het tenminste… begrijpen jullie het nog?

Intussen gaat het al meer dan een jaar over de bezuinigingen, maken mensen zich zorgen en is er veel onduidelijkheid. Want, zo wordt steeds gezegd, we ontkomen niet aan reorganiseren. Tegelijkertijd willen we gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen, hoewel het woord sociaal plan verdacht vaak valt.

Ergo: we gaan reorganiseren, ergens in de toekomst, zorg dat je daarvoor weg bent. Want dat zwaard van Damocles zakt steeds een beetje lager tot het echt een keer gaat vallen.

Misschien is dat wat ze bedoelen met agile en wendbaar zijn: zeggen dat we ‘iets’ moeten doen om in de toekomst het jaarlijkse structureel tekort van 20 miljoen op te vangen, maar wat dat ‘iets’ moet zijn, weten we zogenaamd nog niet. Bovendien voltrekt die ramp zich pas ergens vanaf 2027. We hebben dus nog eventjes – mede mogelijk gemaakt dankzij de verkoop van Avans +.

Het lijkt wel de klimaatcrisis, daar worden de impopulaire maatregelen ook steeds verder vooruit worden geschoven.

Want wat gebeurt er nu om de dalende instroom van studenten en het politieke beleid op te vangen? Het zijn halfbakken oplossingen: er wordt bezuinigd op een lunch of een uitje met collega’s. Detacheringen worden gestopt. Tijdelijke contracten worden niet verlengd. En medewerkers worden met zachte hand naar de uitgang geduwd – ben je niet eens toe aan iets anders, na zoveel jaar Avans?

Af en toe komt er een update van het programmateam, met steeds maar weer de mededeling dat de plannen van R&R nog op zich laten wachten, maar dat het écht belangrijk is dat we actie ondernemen.

Is dat soms een strategie?

Om ervoor te zorgen dat mensen doodmoe raken van steeds maar die gesprekken over R&R, over mogelijke bezuinigingen. Hopen ze soms dat medewerkers dan maar zelf vertrekken, doordat zij tijdrekken, en ondertussen wel met termen als ‘sociaal plan’ gooien en blijven zeggen dat er toch écht iets moet veranderen.

Het is tijd voor een andere R, die van Realistisch, want de tijd van pappen en nathouden is voorbij – net als in het klimaatbeleid overigens. Trek de pleister eraf, kondig die reorganisatie aan en schep duidelijkheid. Want dan ben je pas echt Relevant & Robuust als hogeschool (en kom je misschien weer terug op nummer 1).

Inge Duine is Avansmedewerker en oud-docent