Helemaal voor niks: studenten kunnen vanaf vandaag gratis digitale krant lezen

Door Sydney Douwes , 14 oktober 2025

Studenten kunnen vanaf vandaag gratis een digitaal abonnement afsluiten bij onder andere het Brabants Dagblad. Zo wil uitgever DPG Media het studenten gemakkelijker maken om betrouwbare en kwalitatieve nieuwsberichten en journalistieke verhalen te lezen.

Als je nieuws volgt via sociale media, krijg je ook veel desinformatie voor je kiezen, vindt DPG Media. “Veel jongeren consumeren nieuws vooral op sociale media, waar helaas ook veel fake news verschijnt en gebruikers blijven hangen in hun eigen bubbels”, aldus hoofdredacteur van het Brabants Dagblad André Trompers. “We hopen met dit initiatief van een gratis abonnement de drempel naar betrouwbaar nieuws weg te nemen en het is een mooie manier om in aanraking te komen met een journalistieke titel als BD.

Persoonsgebonden abonnement
Studenten kunnen zich aanmelden via bd.nl/studenten. Het abonnement is persoonsgebonden en kan gekoppeld worden aan één mobiele telefoon. Het abonnement kan dus niet gedeeld worden met anderen. Naast het Brabants Dagblad, krijgen studenten ook toegang tot de Volkskrant, Trouw, Het Parool, AD, BN DeStem, Tubantia, PZC, De Stentor en De Gelderlander.

