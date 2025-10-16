Hoe overleef ik… mijn eerste tentamenweek op Avans?

Foto van Jan Vašek via Pixabay

De verhuisdozen in je studentenkamer zijn opgeruimd, je weet inmiddels waar je welk lokaal moet vinden en je wordt steeds handiger op intranet. Oftewel, de eerste weken als kersverse Avansstudent zitten erop. Ben je net een beetje geland, staat het volgende obstakel op je te wachten: je eerste tentamenweek. Spannend! Om de week zo goed mogelijk te overleven, heeft Punt tips.

Vergeet je ID niet

Kun je je niet legitimeren, dan moet je de tentamenzaal verlaten. Neem dus altijd een geldig identiteitsbewijs mee.

Kom ruim op tijd

Tien minuten voordat het tentamen begint, wordt de student in het toetslokaal verwacht. Na de officiële aanvangstijd wordt niemand meer toegelaten.

Draag geen horloge

Het klinkt wellicht een beetje gek, maar het dragen van een horloge tijdens het tentamen is verboden. Doe je dat toch en de surveillant ziet dat, dan kan het gevolgen hebben. Na afloop zal de surveillant het voorval doorgeven aan de examencommissie en zij bepalen wat voor sanctie er volgt.

Neem drinken in de juiste verpakking mee

Het is toegestaan om drinken mee te nemen in een fles of blik. In principe mag je geen eten meenemen naar je toets. Er is een uitzondering: duurt de toets langer dan honderd minuten, dan is het wel toegestaan, mits het geen pc- of laptoplokaal is.

Plan een toiletbezoek voordat de toets begint

Tijdens een toets tot 150 minuten is het, ongeacht de reden, niet toegestaan het lokaal te verlaten om daarna weer terug te keren. Duurt de toets langer dan 150 minuten, dan mag je onder begeleiding het lokaal verlaten voor een toiletbezoek. Je naam wordt genoteerd, het tijdstip van het verlaten van het lokaal en de duur van je afwezigheid.

Volg een workshop van Avans

Vind je het lastig om met studiestress om te gaan of heb je moeite met het studeren? Avans Extra biedt verschillende workshops aan, zoals Slim Studeren waarbij je handvatten krijgt om efficiënter de studiestof door te nemen.

Gebruik de Avans One app

In de Avans One app kun je naast je lesrooster ook een overzicht vinden van de toetstijden (en daarna ook je resultaten).

Jij gaat met deze tips de tentamenweek zéker overleven. Succes!