In studentensteden is D66 (net) de grootste

Illustratie: Lotte Verheul

De studentensteden hebben Rob Jetten aan een historische overwinning geholpen. Ook GroenLinks-PvdA deed het daar goed. Alleen in Enschede en Maastricht werd de PVV de grootste. In Avanssteden Den Bosch, Breda en Tilburg werd D66 ook de grootste partij.

Niemand krijgt er zoveel zetels bij als Rob Jetten van D66 – en die haalt hij vooral uit studentensteden. In Utrecht, Nijmegen en Delft koos meer dan een kwart van de bevolking voor D66.

Gemiddeld scoort D66 in zestien universiteits- en hogeschoolsteden 22 procent van de stemmen, tegen 16 procent landelijk.

Ook GroenLinks-PvdA deed het daar met 20 procent relatief goed. In Amsterdam, Wageningen en Nijmegen werd de linkse fusiepartij zelfs de grootste. In Leiden, Rotterdam, Leeuwarden, Utrecht en Groningen scheelt het minder dan een procent met D66.

De PVV volgt op afstand met gemiddeld 13 procent van de stemmen, maar is de grootste in Maastricht en Enschede. Dat blijkt uit de voorlopige verkiezingsuitslag. Inmiddels is ruim 99 procent van de stemmen geteld.

‘Grote kansen’

Dat onderwijspartij D66 zeventien zetels wint, wil niet zeggen dat de Landelijke Studentenvakbond staat te juichen. “We houden jullie in de gaten”, zegt voorzitter Maaike Krom tegen politiek Den Haag. Ze moet bijvoorbeeld nog zien of de basisbeurs echt omhooggaat.

Sarah Evers van het Interstedelijk Studenten Overleg klinkt iets positiever. Met D66 in de regering ziet ze “grote kansen” voor de basisbeurs, een verplichte stagevergoeding en het terugdraaien van de bezuinigingen van het kabinet Schoof.

BBB, SGP en Volt

Uit de voorlopige uitslag blijkt ook dat partijen als BBB en SGP in de studentensteden juist weinig steun krijgen. Caroline van der Plas komt niet verder dan 1 procent, terwijl ze landelijk 2,7 haalt. Bij Chris Stoffer van de SGP is het verschil nog groter, met 0,3 tegenover 2,3 procent.

Voor Volt valt de uitslag in studentensteden deze keer tegen. Laurens Dassen haalde gemiddeld 1,9 procent van de stemmen, 0,8 procentpunt meer dan in de rest van het land. De partij houdt nog maar één zetel over.

En nu?

Nog niet alle stemmen zijn geteld. Een gedeelte van de Amsterdamse stemmen komt pas vrijdag en ook de briefstemmers zijn nog niet meegerekend. Volgende week vrijdag maakt de Kiesraad de officiële uitslag bekend, maar morgen praten de lijsttrekkers er al met elkaar over.

Volgens de laatste landelijke telling is de PVV tweeduizend stemmen groter dan D66. Daarmee zou Geert Wilders in principe als eerste aan zet zijn om een coalitie te vormen. De kans dat hij kan regeren is klein omdat veel partijen samenwerking met hem hebben uitgesloten.