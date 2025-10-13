Moes wil aangifte van Radboud Universiteit tegen docent

Foto: Ömer Yildiz via Unsplash

De Radboud Universiteit Nijmegen zou aangifte moeten doen tegen een felle pro-Palestijnse docent, vindt demissionair minister Gouke Moes. Hij dreigt met ingrijpen.

“Ik heb in feite gewezen op een afspraak die gemaakt is met de universiteiten”, zei demissionair onderwijsminister Gouke Moes (BBB) afgelopen vrijdagavond in tv-programma Café Kockelmann.

Bij een vermoeden van strafbare feiten doen de universiteiten aangifte, hebben ze samen afgesproken in een richtlijn. En Moes vermoedt strafbare feiten.

Rond de pro-Palestijnse protesten in Nijmegen twitterde universitair docent sociale geografie Harry Pettit dat het tijd is om af te maken “what the Palestinians started on Oct 7th”. Hij meent bovendien dat Israëlische burgers op 7 oktober 2023 vermoord zijn door hun eigen militairen.

Heilig

Vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid zijn heilig, zei Moes in het praatprogramma. “Daar kom je niet aan.” Maar, voegde hij eraan toe, de grens ligt bij het oproepen tot geweld of geweldsverheerlijking.

Er is al aangifte tegen Pettit gedaan door het pro-Israëlische centrum CIDI, maar Moes verwacht dat dus ook van de universiteit. Hij dreigt met stappen op de ‘escalatieladder’. Moes: “Uiteindelijk ben ik de hoeder van het stelsel en daar ben ik verantwoordelijk voor.”

Hij kon bijvoorbeeld met de Raad van Toezicht spreken of de Onderwijsinspectie vragen om zich over de kwestie te buigen, zei hij. En hij had nog verschillende andere (niet nader genoemde) ‘instrumenten’ tot zijn beschikking.

Krankzinnig

In dagblad AD noemt Pettit het “krankzinnig” dat de minister zich ermee bemoeit. Hij roept niet op tot geweld, zegt hij, en is dus ook niet bang voor aangiftes. Het gewapende verzet van de Palestijnen vindt hij wel gerechtvaardigd.

Moes kwam zelf bij zijn aantreden onder vuur te liggen wegens tweets over een regenboogpad dat beklad was met hakenkruizen. Dat noemde hij jammer van “beide kanten”. Daar heeft hij zijn excuses voor aangeboden.