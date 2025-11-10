Pro-Palestijnse Radboud-docent Pettit stapt op

Foto: Ömer Yildiz via Unsplash

Zelfs demissionair minister van Onderwijs Gouke Moes bemoeide zich met zijn baan. Nu verlaat de omstreden universitair docent Harry Pettit de Radboud Universiteit Nijmegen.

Pettit verstuurt al lange tijd radicale tweets over Israël en de oorlog in Gaza. Hij schreef bijvoorbeeld dat het tijd is om “af te maken” wat de Palestijnen op 7 oktober waren begonnen. Zionisme vergeleek hij met nazisme, hij steunde het gewapende verzet van de Palestijnen en de staat Israël moet volgens hem verdwijnen.

Afgelopen maand ondertekenden bijna 21 duizend mensen een petitie tegen hem. Demissionair minister van Onderwijs Gouke Moes (BBB) dreigde zelfs met ingrijpen als de universiteit zelf niet optrad tegen deze docent. Omgekeerd deed Pettit toen aangifte tegen de minister.

Vertrekregeling

Nu gaat Pettit dus zelf weg, kondigt hij op X aan. Hij heeft afgelopen zomer een Europese onderzoeksbeurs in de wacht gesleept. Die beurzen zijn persoonsgebonden, dus hij kan het geld meenemen naar een andere universiteit.

Waar hij naartoe gaat, staat er niet bij. Met de Radboud Universiteit Nijmegen heeft hij een vertrekregeling afgesproken. Het geld doneert hij aan goede doelen die zich inzetten voor de bevrijding van Palestina.

Volgens hem heeft het bestuur gedreigd met ontslag als hij zijn toon niet zou matigen. Hij noemt het absurd dat de universiteit mensen het zwijgen wil opleggen als ze zich uitspreken tegen Israël, “terwijl er elke dag Palestijnen worden vermoord”.

Reactie

De Radboud Universiteit reageert summier. “Na een intensief traject van maanden hebben de heer Pettit en de Radboud Universiteit afgesproken uit elkaar te gaan”, laat de woordvoerder weten. “De Radboud Universiteit is van mening dat hij uitingen heeft gedaan die niet in lijn zijn met de gedragscode van de universiteit. De heer Pettit ziet dat anders.”

Aan universiteitsblad Vox vertelt Pettit dat hij met gemengde gevoelens terugkijkt op zijn tijd aan de Radboud Universiteit. “Ik voel zowel opluchting als trots en verdriet. Ik vind het jammer dat ik mijn collega’s en inspirerende studenten achterlaat. Maar ik kon niet langer accepteren dat ik ergens werk waar stemmen tegen Zionisme en genocide monddood gemaakt worden.”