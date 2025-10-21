Stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen kan op Avanslocaties

Foto: Beeldmakers DMCS

Ben jij op Avans op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kun je je stem uitbrengen op Avanslocaties in Tilburg en Breda. Let wel: je moet in dezelfde gemeente wonen waar de stemlocatie zich bevindt.



Avans aan de Cobbenhagenlaan 13 in Tilburg is van 07:30 uur tot 21:00 uur gastheer van een stemlokaal. Datzelfde geldt voor Avans aan de Hogeschoollaan 1 in Breda.

In Den Bosch is geen stemlokaal op een Avanslocatie, maar bij de buren van het Koning Willem I College op de Onderwijsboulevard kun je wel je stem uitbrengen.



Identiteitsbewijs

Om te kunnen stemmen heb je je stempas en een geldig identiteitsbewijs nodig. Is deze maximaal vijf jaar verlopen? Dan mag je hem ook nog gebruiken. Stem je in een andere gemeente dan heb je een kiezerspas nodig.

Wil je weten waar de stemlokalen in jouw gemeente zijn? Kijk dan hier.