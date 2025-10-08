Terug naar overzicht

Student eist collegegeld terug: ‘Ik had nooit moeten worden toegelaten’

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 08 oktober 2025

Een student van de Universiteit van Amsterdam die al na enkele weken stopte met zijn pre-master, krijgt zijn collegegeld niet terug. Hij voerde aan dat zijn vooropleiding niet aansloot, maar de rechter ging daar niet in mee.

Na zijn bachelor aardwetenschappen was de student aan de pre-master actuariële wetenschappen begonnen. Hij kwam er al in september achter dat hij dit schakelprogramma te lastig vond en besloot te stoppen. Hij schreef zich officieel in maart uit, en vroeg zijn collegegeld terug, maar dat weigerde de UvA.

Daarop stapte de student naar de rechter met het argument dat het niveau van wiskunde en statistiek te laag was bij zijn bachelor aardwetenschappen voor deze pre-master en dat hij dus ten onrechte was toegelaten.

Voordeel van de twijfel
Maar zijn betoog hield geen stand bij de rechter. Alleen als van tevoren evident was dat hij de studie nooit had kunnen halen, had de toelating onrechtmatig kunnen zijn. Omdat hij ook een minor risk management had gevolgd en hij bovendien over relevante actuariële werkervaring beschikte, had hij bij zijn toelating het voordeel van de twijfel gekregen.

Dat de student uiteindelijk zelf besloot dat hij niet geschikt was voor de opleiding was zijn eigen keuze, oordeelde de rechter.

