Studentenorganisaties willen verplichte stagevergoeding, onderwijsminister ook

Illustratie: Daan van Bommel

Met de Dag van de Stagiair vragen studentenorganisaties aandacht voor onbetaalde stages. Dezelfde dag kondigt demissionair onderwijsminister Gouke Moes aan dat hij een verplichte stagevergoeding wil invoeren, als het lukt ook in het hoger onderwijs.

Een stagevergoeding zou voor iedereen verplicht moeten zijn, stellen jongerenorganisaties en vakbonden. Daarom hebben zij 1 oktober uitgeroepen tot de Dag van de Stagiair. “Een eerlijke vergoeding voor werk is geen luxe, maar een basisvoorwaarde voor gelijke kansen” vinden ze.

Een aantal Kamerleden loopt daarom een dag lang onbetaald stage, in een nagebouwd klaslokaal en een dokterskamer tegenover de Tweede Kamer. In die sectoren krijgen stagiairs het minst vaak betaald.

Financiële stress

“Veel stagiairs komen gewoonweg niet rond”, zegt Sarah Evink, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Werken naast een stage van 40 uur per week is niet te doen, maar dit is wel de realiteit voor veel studenten. En dat geeft veel mentale en financiële stress.”

Van de mbo-studenten krijgt slechts 42 procent een stagevergoeding. Bij hbo-studenten is dat 75 procent. Universitaire studenten ontvangen een vergoeding bij 65 procent van de verplichte stages en bij 91 procent van de vrijwillige stages.

Ook in de Tweede Kamer vinden veel partijen dat dit moet veranderen. Volt, D66, SP, GroenLinks-PvdA, CDA, DENK, NSC en Partij voor de Dieren pleiten in hun verkiezingsprogramma allemaal voor een verplichte stagevergoeding voor iedereen. ChristenUnie en SGP willen ook een vergoeding, maar zeggen dat alleen over mbo-studenten.

Gaan we regelen

Tijdens een overleg over het mbo, woensdag in de Tweede Kamer, zei onderwijsminister Gouke Moes (BBB) dat hij stagevergoedingen verplicht wil gaan maken. “Het doel is heel simpel: we gaan gewoon een stagevergoeding voor iedere stagiair regelen”, aldus Moes.

Er zijn wel “uitwerkingsvraagstukken” en “randvoorwaarden” waar naar gekeken moet worden, bijvoorbeeld als een stagiair maar één of twee dagen stage loopt in plaats van een hele week. En hoe Moes het precies wettelijk wil verankeren is ook nog onzeker: “Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via onderwijswetgeving of via arbeidsrechtwetgeving.”

“Maar dat we dit willen regelen, staat vast”, verzekert hij. De contouren van de wet wil hij vóór het zomerreces van 2026 naar de Kamer sturen, maar hij waarschuwt: “Ik ben ook afhankelijk van wat de Kamer bepaalt tijdens de formatie en de verkiezingen.”

Allereerst in het mbo

Wordt de vergoeding alleen verplicht voor het mbo of voor alle studenten, wilt de SP weten. “Dit gaat allereerst over het mbo”, zegt Moes. “Maar ik wil verkennen of het in het hbo en wo ook op diezelfde manier geregeld kan worden. Ik ga geen beloftes doen die ik niet kan waarmaken, maar de wens is om dit breed te regelen.”

“Wij zijn verheugd om te horen dat de minister dit eindelijk wil doorvoeren”, reageert ISO-voorzitter Sarah Evink. “Nu moet de daad nog bij het woord gevoegd worden. Een verplichte minimum stagevergoeding moet er echt komen.”