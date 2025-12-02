Tweede Kamer wil verplichte stagevergoeding in de wet

De Tweede Kamer vindt het niet eerlijk dat de ene student wel een stagevergoeding krijgt en de ander niet. Een meerderheid ging akkoord met een motie van de SP om de stagevergoeding voor alle studenten verplicht te stellen.

Illustratie: Daan van Bommel

Tijdens een overleg over het mbo, begin oktober, liet demissionair onderwijsminister Gouke Moes al weten dat hij een verplichte stagevergoeding wil invoeren. “Het doel is heel simpel: we gaan gewoon een stagevergoeding voor iedere stagiair regelen”, zei hij toen. Het debat ging eigenlijk over het mbo; wat betreft het hbo en wo wilde de minister nog geen harde beloftes doen, maar hij hoopte het “breed” te kunnen regelen.

Momenteel krijgt slechts 42 procent van de mbo-studenten een stagevergoeding. Bij hbo-studenten is dat 75 procent. Universitaire studenten ontvangen een vergoeding bij 65 procent van de verplichte stages en bij 91 procent van de vrijwillige stages.

Rechtvaardig

SP-Kamerlid Sandra Beckerman vindt dit oneerlijk en diende een motie in. Een stagevergoeding zou voor alle onderwijsniveaus verplicht moeten zijn. Dat is “niet alleen rechtvaardig”, maar maakt opleidingen “voor broodnodige vakmensen” ook aantrekkelijker, aldus de motie. Een verplicht minimumbedrag staat er niet in.

De motie werd dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer. Alleen de VVD, PVV, FvD, en JA21 stemden tegen.