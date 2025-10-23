Van huur tot hobby: Nibud helpt studenten inkomsten en uitgaven op een rij te zetten

Illustratie: Joris Habraken

Meer werken, extra lenen of juist sparen? Met een nieuwe tool van het Nibud kunnen studenten hun uitgaven en inkomsten in kaart brengen. Het valt nog niet mee om de kosten te dekken.

Wat ben je kwijt aan studieboeken? En hoeveel betaal je voor je telefoonabonnement? Wat geef je uit aan kleding? En wil je elke maand een klein bedrag opzijzetten om onverwachte kosten op te kunnen vangen?

Studenten kunnen de tool WatKostStuderen online gebruiken om hier meer inzicht in te krijgen. De tool is gemaakt door het onafhankelijke voorlichtingsinstituut Nibud voor studenten uit het mbo, hbo en wo.

Om hen te helpen een inschatting te maken, vertelt het Nibud wat anderen uitgeven. Zo zijn studenten maandelijks 217 euro kwijt aan collegegeld en gemiddeld 53 euro aan boeken. Wonen ze op kamers, dan besteden ze gemiddeld nog eens 500 euro per maand aan huur.

Kosten dekken

Zo’n 70 procent van de studenten heeft een bijbaan. Volgens de tool verdienen studenten hiermee gemiddeld 560 euro per maand. Dat dekt dus lang niet al hun kosten. Ouders helpen soms ook een handje mee, door bijvoorbeeld de studieboeken te financieren of maandelijks een bedrag over te maken: gemiddeld gaat het om 240 euro.

Ook hebben veel studenten recht op zorgtoeslag en soms ook op huurtoeslag. Dat laatste geldt alleen voor zelfstandige woonruimtes, dus niet voor kamerhuur. De basisbeurs wordt eveneens meegenomen in het inkomen: 126 euro voor thuiswonenden en 314 euro voor uitwonenden. En eventueel een aanvullende beurs.

Tekort

Aan het eind krijgt de student een overzicht van inkomsten en uitgaven. Wie bij alles het gemiddelde invult, komt zo’n 400 euro tekort (zonder aanvullende beurs of huurtoeslag). Die zal dus moeten lenen bij DUO, ouders lief aankijken óf extra werken.