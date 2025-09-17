Koopkrachtstijging onvoldoende, vinden studenten

Illustratie: Joris Habraken

Studenten gaan er volgend jaar één procent in koopkracht op vooruit. Maar studentenorganisaties vinden het niet genoeg: de achteruitgang van vorig jaar is hiermee nog lang niet goedgemaakt.

Vanwege fors gestegen lonen en eerder genomen maatregelen krijgen alle bevolkingsgroepen volgend jaar meer te besteden volgens het demissionaire kabinet. Gemiddeld gaat het om een stijging van 1,3 procent.

Het Nibud brengt de koopkrachtplaatjes voor verschillende huishoudens in kaart. Sinds vorig jaar doet het dit ook voor studenten, juist omdat de verschillen zo groot bleken: terwijl de gemiddelde Nederlander er in 2025 op vooruitging, moesten studenten flink inleveren.

Ook dit jaar komt het Nibud met een rapport. “We zien dat de koopkracht van de meeste huishoudens verbetert”, vertelt Jasja Bos van het Nibud. Want: “Naar verwachting zullen de lonen harder stijgen dan de prijzen.”

Bijbaan

Studenten gaan er volgend jaar één procent op vooruit. Dat is lager dan het gemiddelde. “Het inkomen van de meeste studenten bestaat slechts voor een beperkt deel uit een bijbaan of betaalde stage”, legt Bos uit. “Daardoor stijgt de koopkracht van studenten minder. Zij zijn aangewezen op studiefinanciering en die stijgt niet zo hard.”

“Deze één procent stijging is niet genoeg om studenten zonder financiële zorgen te laten studeren”, stelt Sarah Evink, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg. “Vorig jaar ging de koopkracht voor studenten er 6,6 procent op achteruit. Dat betekent dat de situatie voor studenten nog steeds niet is rechtgezet.”

Bijspringen

Maaike Krom, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, beaamt dat: “Studenten gaan er weer het minst op vooruit, terwijl deze groep het al zo lastig heeft. Ze zijn ongeveer de helft van hun inkomen kwijt aan huur, dus dit is echt te weinig.”

“Bovendien gaat zo’n berekening ervanuit dat studenten ook meer gaan lenen én geld van hun ouders krijgen”, benadrukt Krom. “Maar in feite lopen studenten daardoor alleen maar extra schulden op. En niet iedereen heeft ouders die kunnen bijspringen.”

Huurtoeslag

Overigens is er een groep studenten die er in 2026 wél flink op vooruit zal gaan: huurders tot 21 jaar van zelfstandige woningen (zoals studio’s). Dit komt door nieuwe regels rond de huurtoeslag. Nu kan deze groep alleen toeslag krijgen bij een huur tot 477 euro, maar vanaf 2026 kan dat ook bij een hogere huur. Hierdoor stijgt hun koopkracht met 19 procent. Hoe groot de groep precies is kan het Nibud niet zeggen.