Aantal eerstejaars hbo-studenten blijft stabiel

Illustratie: Julika Runow

Het aantal nieuwe studenten aan de hogescholen blijft nagenoeg gelijk. Bacheloropleidingen zien een lichte daling, terwijl associate degrees en hbo-masters juist meer studenten weten te trekken.

Het aantal nieuwe bachelorstudenten in het hbo is dit collegejaar met 1,8 procent gedaald. Dat komt neer op zo’n 1.600 studenten minder dan vorig jaar. Vooral techniek en ICT zijn weinig in trek: die opleidingen zagen hun instroom dalen met 7,5 procent.

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, noemt dit ronduit zorgelijk: “Nederland staat voor grote bouw-, energie-, defensie- en digitaliseringsopgaven.” De overheid moet volgens hem met bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken om meer studenten in deze sector te werven.

Lerarenopleidingen

De instroom bij de lerarenopleidingen is daarentegen opnieuw gestegen met 1,9 procent. Ook de gezondheidszorg telt 2,6 procent meer eerstejaars.

De associate degree-opleidingen en hbo-masters winnen opnieuw aan populariteit. Al jarenlang trekken zij steeds meer studenten. De ad-opleidingen tellen ruim 700 meer eerstejaars dan in 2024, de masteropleidingen 300 meer.

De verwachte krimp bij de hogescholen valt dit jaar nog mee. In totaal tellen de hogescholen nu 107.900 eerstejaars. Dat is ongeveer een half procent minder dan vorig jaar. Dat komt mede doordat er meer mbo’ers doorstromen naar het hbo: 4,2 procent meer dan vorig jaar. Het aantal havisten en vwo’ers is juist gedaald, respectievelijk met 3,3 en 5 procent.

Internationals

Het hbo telt opnieuw minder internationale studenten. Vorig jaar ging het om een daling van 8 procent, dit jaar 7,6 procent. Limmen vindt dat een goed teken: “Dat het aantal nieuwe inschrijvingen ook dit jaar weer is gedaald onderstreept nog maar eens dat de inzet van de hogescholen om de internationale instroom beperkt te houden werkt.”

Veel politieke partijen willen de internationalisering van het hoger onderwijs terugdringen. Het inmiddels demissionaire kabinet dreigde met hard ingrijpen. Universiteiten en hogescholen kozen de vlucht naar voren en beloofden het aantal internationals zelf ‘in balans’ te brengen.

Universiteiten

In het wo werden dit collegejaar eveneens minder internationale studenten verwelkomd. Bovendien liep ook het aantal Nederlandse eerstejaars bij de universiteiten terug: de instroom daalde met ongeveer 3,5 procent.