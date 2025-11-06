Bijeenkomsten over uitslag Tweede Kamerverkiezingen trekken geen Avansstudenten

Avans organiseerde vorige week donderdag twee bijeenkomsten om de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen te duiden. Meerdere sprekers stonden stil bij de voorlopige uitslag en wat dat kan betekenen voor de toekomst. Tot teleurstelling van de organisatie kwamen hier, behalve een handjevol medewerkers, geen studenten op af.

Het was de eerste keer dat Avans een dergelijke verkiezingsbijeenkomst organiseerde. Marko Wetzer, als docent Bestuurskunde betrokken bij de organisatie, hoorde in zijn omgeving teleurstellende reacties op het uitblijven van een evenement na de vorige Tweede Kamerverkiezingen. “Dat moest deze keer anders.’’ Daarom organiseerde het SDG-netwerk Diversiteit en Inclusie in samenwerking met Avans Extra en het college van bestuur de bijeenkomsten ‘Na de uitslag, vóór de toekomst’. De sprekers gaven tijdens de bijeenkomsten in Den Bosch en Breda duiding over de uitslag van de verkiezingen en wat dat kan gaan betekenen voor het onderwijs. Het publiek kon vragen stellen aan bijvoorbeeld Marjan Hammersma, voorzitter van het college van bestuur.

Maatschappelijke plicht van een hogeschool

“Onze maatschappelijke plichten veranderen niet met de uitslag van de verkiezingen. Wij blijven samenwerken en doorgaan”, aldus Hammersma. Ze vergeleek in haar nawoord Avans met een kleine democratie waarin iedereen zijn stem moet laten horen en waarin er naar elkaar geluisterd moet worden. Ze riep op van verschillen te leren en nieuwsgierig vooruit te blijven kijken. Verder spraken Julien van Ostaaijen en Rick van Well, onderzoekers van het Centre of Expertise Recht & Veiligheid. “Als kennisinstelling is het belangrijk om over maatschappelijke ontwikkelingen te praten en gedegen, onderbouwde duiding te geven aan wie daar behoefte aan heeft”, aldus Van Well.

Politiek drama

Van Ostaaijen vertelde tijdens de duiding dat deze verkiezingen uniek waren. Een voorbeeld hiervan is dat de grootste partij nog nooit zo klein is geweest. Ook vertelde hij dat er meer mensen blanco stemden dan op de partij NSC, waar het publiek om moest lachen. Van Well presenteerde twee mogelijkheden voor een meerderheidskabinet. Één over het midden met GroenLinks-PvdA en één over rechts met JA21. Wat dit ingewikkeld maakt, is dat de VVD niet over het midden wil en D66 niet over rechts. Ook over het onderwijs zijn ze het niet eens. D66 wil investeren in het onderwijs, terwijl de VVD juist wil bezuinigen. “We hebben nog wat politiek drama voor de boeg”, vatte hij samen.

Luisteropdracht

Arbeids- en organisatiepsycholoog Lilian Mansvelder doet onderzoek naar polarisatie en hoe je mensen met uiteenlopende standpunten weer met elkaar kunt verbinden. Met dat uitgangspunt in gedachten gaf ze tijdens de bijeenkomsten het publiek de opdracht om duo’s te vormen. Om te beginnen moest persoon A aan persoon B de vraag: “Wat is je verlangen?” stellen. Terwijl persoon B praatte, moest persoon A stil blijven en niet reageren. Het publiek gaf na afloop aan dat het lastig was om niet te reageren. “Maar je hebt het gevoel dat je iemand anders beter leert kennen én dat je zelf beter moet nadenken over wat je zegt’’, klonk het.

Studenten trekken

In de zaal zaten verschillende medewerkers, maar studenten waren bij beide sessies niet te vinden. Volgens Lies Parmentier, als diversity en inclusion officer betrokken bij de organisatie, speelden tentamens, waar studenten druk mee waren, een rol. “Ook is de trend dat minder jongeren stemmen en dus ook minder jongeren interesse hebben in zo’n bijeenkomst.” Ze vertelde dat ze studenten probeerden te bereiken door erover te posten op sociale media en Brightspace. Het werd ook op de schermen binnen Avans getoond.

De organisatie hoopt dat eventuele toekomstige verkiezingsbijeenkomsten beter aanslaan bij studenten. Daarvoor willen ze stappen ondernemen, waarvan de eerste is om ervoor te zorgen dat zo’n bijeenkomst niet valt tijdens de tentamenweek. Ten tweede willen ze vóór de verkiezingen al iets organiseren in plaats van alleen daarna. Verder grapte Parmentier over het inhuren van Lil Kleine om studenten te trekken. “Dat was niet helemaal serieus, maar misschien moeten we wel een bekende spreker inhuren die studenten aanspreekt.”