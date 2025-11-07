Campus300 klaar voor eerste studenten

Na twee jaar bouwen is de nieuwe Avanslocatie aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch klaar voor gebruik. Campus300 biedt ruimte aan meerdere economische opleidingen die tot nu toe verspreid zaten over verschillende gehuurde panden in de stad.

Naast onderwijsruimte is er op het terrein ook plek om te wonen. In samenwerking met BrabantWonen zijn 102 appartementen en 22 studio’s gebouwd. In elk appartement wonen twee studenten, met een kale huurprijs van ongeveer 370 euro per maand. De studio’s worden verhuurd voor circa 530 euro per maand.

Het nieuwe gebouw telt 20.000 vierkante meter aan flexibel in te delen onderwijsruimte. Binnenwanden kunnen worden verplaatst of verwijderd, zodat lokalen en projectruimtes eenvoudig aangepast kunnen worden. Volgens Avans maakt dat het pand toekomstbestendig en duurzaam.

Sinds september wonen de eerste studenten al in de nieuwe woningen. Vanaf volgende week starten ook de eerste opleidingen op Campus300. In de loop van dit studiejaar verhuizen meer opleidingen en onderzoekscentra naar de nieuwe locatie.