GoodMood pakt voor de vijfde keer uit met bijna honderd activiteiten voor Bredase studenten

Foto: GoodMood

BLIKsum organiseert voor de vijfde keer GoodMood voor alle studenten van de Bredase onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren is er wel het een en ander veranderd volgens mede-organisator Isabelle Schol. Het event duurt nu een week in plaats van twee en er zijn activiteiten bijgekomen en afgevallen. Pizzabakken is nog steeds populair onder studenten.

Tijdens GoodMood worden er elke namiddag en avond activiteiten georganiseerd voor alle studenten in de stad, zoals pizzabakken, film kijken en hardlopen. Studenten kunnen zich voor bijna alle activiteiten gratis aanmelden. Het evenement is begonnen op initiatief van de gemeente Breda met als doel studenten tijdens de coronaperiode weer in contact te brengen met elkaar en ze van hun kamers te halen. De gemeente werkte daarvoor samen met Avans Hogeschool, Curio, de Rooi Pannen en Breda University.

“Ik keek vorige week donderdag en toen waren er al veel activiteiten volgeboekt”, aldus Schol. “Volgens mij hebben we dit jaar wel 96 verschillende activiteiten.” De doelgroep is volgens haar erg divers en daarom is er voor ieder wat wils. Ondertussen is GoodMood meer bedoeld voor studenten om de stad beter te leren kennen en nieuwe mensen te ontmoeten.

Pizzabakken

Dat gebeurt ook bij het pizzabakken in Leonies Paradijstuin op maandagavond. Organisator Leonie Ruissen zet nog even de laatste toppingen klaar en daarna leidt ze de deelnemers rond in de tuin. Het groepje van tien bestaat uit Nederlandse en internationale studenten van verschillende onderwijsinstellingen uit Breda. Nadat Ruissen het pizzabakken heeft uitgelegd, gaan de studenten in duo’s aan de slag. Na twee minuten in de oven zijn de pizza’s klaar. “Hij is erg lekker”, oordeelt Britt van Belzen, eerstejaarsstudent Communication & Multimedia Design bij Avans. Ze was er om nieuwe mensen te leren kennen in Breda omdat ze nog maar net op kamers zit. Toen er in het weekend een plekje vrij kwam voor het pizzabakken, heeft ze zich meteen ingeschreven. “Ik wist niet van GoodMood tot zondag, maar ik ben wel van plan om me voor meer activiteiten aan te melden.”

In tegenstelling tot Britt hebben Julian Sueters en Rios Voordouw, tweedejaarsstudenten Mens en Techniek bij Avans, al een keer eerder meegedaan. Dit jaar gaan ze nog naar een spelletjesavond en gaan ze een linostempel maken. Maandag stond voor hen pizzabakken als eerste op de planning. “Het is gezellig en we hebben weer een nieuwe plek in Breda ontdekt”, zegt Julian.

Ook organisator Ruissen vond het gezellig. “Elke groep is weer anders. Soms zijn ze heel stil, maar nu was het een hele enthousiaste groep. Je leert veel verschillende soorten mensen kennen.” Studenten zijn zo enthousiast over deze activiteit dat het vaak de eerste is die vol zit, vertelt ze.

Feedback van studenten

Studenten hebben nu maar een week in plaats van twee om aan activiteiten mee te doen, omdat het duidelijker en makkelijker te plannen is volgens Schol. “Zo kunnen we beter voor iedere onderwijsinstelling in Breda de tentamenweken omzeilen.” De organisatie heeft over de jaren heen ook de feedback van studenten meegenomen in bijvoorbeeld het vervroegen van de starttijd van activiteiten. Mbo-studenten zijn namelijk iets eerder klaar met hun lessen volgens Schol. Verder hadden studenten behoefte aan activiteiten waar je met een groepje naartoe kunt gaan. “In ons eerste jaar hadden we veel mindfulnesstrainingen, maar die zijn bijna helemaal verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn er meer sportieve en funactiviteiten gekomen”, vertelt Schol. Denk bijvoorbeeld aan boulderen.

Nieuwe doelgroep

Een uitdaging in het organiseren van een event voor studenten is dat de doelgroep steeds verandert, aldus Schol. Elk jaar komen er nieuwe studenten bij die GoodMood nog niet kennen en gaan er ook veel weg die het al wel kennen. Een andere uitdaging is de no-show: studenten die zich wel opgeven voor een activiteit, maar niet komen opdagen. “Bij de activiteiten is plaats voor kleine groepjes, als er van de tien aangemelde studenten maar drie komen, is dat echt zonde.” Op tijd afmelden kan via de website.

Premium

Breda en GoodMood hopen een community van studenten te creëren. Dat willen ze doen door dit jaar voor het eerst te werken met premiumaccounts en -activiteiten. Dat betekent dat niet alles meer gratis beschikbaar is voor iedereen. Om je voor die activiteiten in te schrijven moet je een premiumaccount aanmaken op de website van GoodMood. Dat kost €7,50. Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld padel en schaatsen.

Hoe zit het dit jaar?

GoodMood 2025 vindt plaats tot en met 21 november in Breda. Activiteiten zijn verspreid door de hele stad. Ze beginnen op zijn vroegst om 14:15 uur en eindigen op zijn laatst om 23:30 uur. De verschillende activiteiten kun je op de website vinden. Programma-onderdelen zijn zowel in het Nederlands als in het Engels.