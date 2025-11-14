Studentenorganisatie ISO lanceert vacaturebank

Afbeelding ter illustratie

Studentenorganisatie ISO heeft een vacaturebank opgezet voor wie naast de studie een bestuursjaar of andere extracurriculaire activiteiten wil doen: “Veel studenten weten nu niet wat de mogelijkheden zijn.”

Op de website ‘bovenop je studie’ kunnen studenten vanaf vandaag vacatures vinden voor allerlei vrijwilligersfuncties, commissies en bestuursfuncties. “We merken al een tijdje dat steeds minder studenten een bestuursjaar doen of deelnemen aan de medezeggenschap”, vertelt Sarah Evink, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg. “Sommigen willen graag iets naast hun studie doen, maar weten niet goed wat de mogelijkheden zijn.”

De studentenorganisatie hoopt dat de vacaturebank uitkomst biedt. “Studenten kunnen daar makkelijk zien wat de opties zijn en wat er bij hen past”, aldus Evink.

Is de vacaturebank alleen voor wo- en hbo-studenten?

“Ook mbo-studentenorganisaties zijn vrij om er vacatures op te zetten. Het gaat niet om stages, want die horen gewoon bij de studie. Maar bijvoorbeeld studenten- en studieverenigingen of medezeggenschapsorganen mogen hun vacatures daar plaatsen.”

Hoe kunnen studenten de vacaturebank gebruiken?

“Ze kunnen per provincie en landelijk naar vacatures zoeken. Bij de provincie Groningen staat er nu bijvoorbeeld een vacature voor het bestuur bij de Keiweek, de introductieweek daar. Maar er staan ook een aantal vacatures voor de landelijke bestuursjaren online. Het ISO staat er trouwens ook tussen!”

“Je kunt daarnaast ook filteren op het aantal maanden dat je je kan inzetten of het aantal uren dat je per week wil draaien. Dat is belangrijk omdat veel studenten weinig tijd hebben. We merken dat ze eigenlijk wel meer willen doen naast hun studie, maar daar toch niet voor kiezen.”

Waarom is dat?

“Veel studenten hebben geldzorgen en willen zo snel mogelijk afstuderen om hoge studieschulden te voorkomen. Ze hebben daardoor weinig tijd voor extracurriculaire activiteiten. Hierdoor dreigen nu ook veel studentenorganisaties te verdwijnen en dat is erg zorgwekkend.”

“We hebben hierover een brief gestuurd naar de minister, maar daar hebben we nog geen reactie op gekregen. Daarom zijn we nu zelf aan de slag gegaan en hebben we deze vacaturebank opgezet. Maar er is nog veel meer nodig en daar moet de overheid bij helpen.”

Waarom zijn die bestuursjaren en andere extracurriculaire activiteiten zo belangrijk?

“Als de verenigingen straks geen bestuur meer hebben, verdwijnt een belangrijk deel van de Nederlandse studentencultuur. Je hebt studenten nodig die activiteiten organiseren; niet alleen borrels, maar ook introductieweken, sporttoernooien, pub lectures of carrière-evenementen. Studenten ervaren veel prestatiedruk en stress. Als juist de leuke activiteiten wegvallen, helpt dat niet om die druk te verlichten.”

“Bovendien leer je veel. Ik heb zelf een jaar in de medezeggenschap gezeten en je doet daar belangrijke vaardigheden op die je later weer meeneemt in je werk. Bovendien is de medezeggenschap een belangrijk onderdeel van de democratie binnen het onderwijs. Als de stem van studenten ontbreekt, wordt er over hen gepraat in plaats van met hen, en dat gaat uiteindelijk ten koste van de onderwijskwaliteit.”