Hoe overleef ik… mijn eerste relatie(breuk)?



Na eindeloos swipen heb je nu eindelijk iemand leren kennen die jouw hart sneller doet kloppen. De dates zijn leuk en het moment dat de prela een rela wordt, komt steeds dichterbij. Leuk, maar ook spannend! Hoe ga je om met relaties als student? Punt vroeg het relatiecoach Kim Wedding – de Haan.

Het verschilt per persoon wanneer je klaar bent voor een romantische relatie, zegt Kim Wedding – de Haan. Het is niet zo dat je vanaf een bepaalde leeftijd per definitie toe bent aan een relatie. ‘’Maar er zijn wel signalen dat je er emotioneel en praktisch klaar voor bent’’, zegt de relatiecoach. ‘’Zoals het goed kennen van jezelf, het hebben van een basis aan zelfvertrouwen en eigenwaarde. Als je daarnaast je eigen grenzen kunt bewaken en aangeven, en ook nog eens goed kunt luisteren, ben je een heel eind.’’

Kim Wedding – de Haan is eigenaar van praktijk Kim&Coach in Eindhoven. Ze geeft verschillende soorten coaching, waaronder relatiecoaching aan jongeren. Daarnaast werkt ze voor het aXiehuis. Dat is een organisatie die verschillende vormen van ondersteuning biedt rondom scheidingen en (omgangs)relaties tussen ouders en kinderen.

Wat als je het gevoel hebt niet klaar te zijn voor een relatie?

‘’Dan is dat helemaal oké. Sommigen hebben er geen behoefte aan en sommigen zijn er nog niet klaar voor. Iedereen hanteert daarin zijn eigen tempo. Soms is het gezond om eerst zelf te groeien als persoon en jezelf beter te leren kennen, voor je een relatie aangaat.



Het kan zijn dat je onzeker bent of dat je veel stress hebt door je studie, werk of thuissituatie. Je kunt ook zó bang zijn iemand teleur te stellen, dat een relatie niet goed uitkomt. Als je dat van jezelf weet en niet zomaar een relatie aangaat, is dat krachtig. Dan sta je dichtbij jezelf.’’



Hoe maak je een relatie officieel als je al even aan het daten bent?

‘’Als je het officieel maakt, is het goed om daar het juiste moment voor te kiezen. Niet gehaast, maar tijdens een moment waarin je allebei ontspannen bent. Als jullie samen aan het lachen zijn, tijdens een wandeling of date, of als je elkaar net een knuffel geeft. Je hoeft er geen groot drama van te maken. ‘Ik vind het leuk met je en wil graag zien waar we naartoe gaan’ zeggen, kan heel mooi zijn.



Op welk moment je het officieel maakt, is voor iedereen anders. Als je je stabiel voelt bij iemand, veel plezier hebt en beide initiatief neemt elkaar te zien, zijn dat goede indicaties. Wanneer je dagelijks veel contact met elkaar hebt, kan dat sneller als het goed voelt. Zie je elkaar wat minder vaak, kan het langer duren. Beiden is goed, zolang je maar dichtbij jezelf blijft. Intuïtief weet je vaak wel of het goed voelt daarover te beginnen.

Kim Wedding – de Haan

Hoe zorg je ervoor dat je relatie fijn blijft als het even moeilijk wordt?

‘’Uit je gevoelens, spreek vanuit jezelf en niet verwijtend. Als je het niet leuk vindt dat iemand lang doet over appen, zeg je bijvoorbeeld: ‘Ik voel me onzeker als ik lang geen appje van je ontvang’. Probeer vervolgens ook goed te luisteren, zonder meteen te antwoorden. Neem ook pauzes als de gesprekken heftig worden. Zeg: ‘Ik wil tien minuten pauze’, als het emotioneel wordt. Wat ook belangrijk is, is het stellen van duidelijke vragen. ‘Wat heb je van me nodig?’ en ‘Wat maakt het dat je dit voelt?’, zijn daar goede voorbeelden van. Daarnaast moet je eerlijk zijn.



In mijn kliniek zeg ik altijd dat koppels de 80/20-regeling moeten gebruiken. Zorg ervoor dat tachtig procent van je relatie leuk is, want humor en ontspanning is belangrijk. Anders wordt het te zwaar. Gebruik de andere twintig procent van de tijd om even in de clinch te liggen.’’

Praten helpt niet meer, ik vind iemand niet meer leuk. Hoe verbreek ik een relatie?

‘’Het juiste moment kiezen is ook daarvoor heel belangrijk. Doe het niet via een snel bericht of midden in een drukke collegezaal. Het is een hele emotionele gebeurtenis, waar stress bij komt kijken. Zoek een rustig moment en wees duidelijk, maar vriendelijk. Wees niet boos. Je hoeft geen lange uitleg te geven of er een drama van te maken, houd het eerlijk en zacht. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik vind je een heel fijn persoon, maar ik voel niet dat we op een juiste manier bij elkaar passen’. Praat vanuit jezelf en geef erkenning aan de ander. ‘Ik heb het heel leuk met je gehad en ik waardeer hoe je bent’, is mooi om terug te geven. Wees ook besluitvast. Vaak zie je dat mensen twijfelen, dat doet zeer. Zeg dat het een definitieve keuze is. Geef daarna de ander de kans om te reageren.’’

In de vorige aflevering van deze rubriek gaf Punt tips in hoe je je eerste tentamenweek overleeft. Wil jij graag weten hoe je iets aanpakt? Laat het weten in de comments!

Hoe ga ik om met een relatiebreuk?

”Liefdesverdriet vraagt om tijd en mildheid. Het is belangrijk om ruimte te geven aan je emoties, steun te zoeken bij mensen die je vertrouwt en niet te snel verwachten dat je ‘over’ de situatie heen moet zijn. Structuur en zelfzorg helpen. Denk aan voldoende slapen, gezond eten en blijven bewegen. Afleiding kan fijn zijn, maar pas als er ook aandacht is geweest voor het verwerken van wat er gebeurd is. Het helpt daarnaast om niet meteen grote conclusies te trekken over jezelf of toekomstige relaties. Een breuk zegt vaak meer over de situatie dan over iemands waarde.”



Waar lopen jongeren tegenaan in daten en relaties en waar moet je op letten?

‘’Tijdens het daten kan er onduidelijkheid zijn over wat jullie van elkaar zijn. Ben je aan het daten, is iets wat meer casual of helemaal vrijblijvend? Breadcrumbing, de term voor iemand warmhouden zonder serieuze intenties te hebben, gebruik ik daarvoor. Dat gebeurt soms doordat je zelf niet weet wat je precies wil, maar het wordt ook misbruikt. Ghosten zie ik ook vaak terugkomen, dat iemand ineens niet meer reageert.

Veel jongeren hebben moeite met communiceren en het goed uitspreken van hun behoeftes. Dat is logisch, want veel volwassenen hebben dat ook. Maar communiceren, zoals over intimiteit, is heel belangrijk. Hoe snel wordt iets fysiek? Daar moet je het goed over hebben. Grensoverschrijdend gedrag is een item en levert problemen op bij nieuwe relaties.



Oververtegenwoordiging op datingsapps is ook een ding. Apps zijn iets moois, maar je kunt daardoor constant op zoek gaan naar ‘iets beters’. Vergelijkingsdruk hoor ik veel terugkomen bij vrouwen: onzekerheid en het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn.’’