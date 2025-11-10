Hoogopgeleide jongeren maken zich meer zorgen over milieuvervuiling

Foto: Ali Cuhadaroglu via Pexels

Vind je milieuvervuiling een groter probleem dan criminaliteit? Dan is de kans groot dat je aan een hogeschool of universiteit hebt gestudeerd, blijkt uit CBS-onderzoek naar de opvattingen van jongeren tot 25 jaar.

In 2018 noemde slechts 30 procent van de jongvolwassenen tot 25 jaar de criminaliteit als een groot probleem. Zes jaar later is dat 49 procent geworden, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De zorgen om milieuvervuiling waren in 2018 al groter: dat najaar begon Greta Thunberg met haar schoolstaking, die over de hele wereld navolging kreeg. Ook die zorgen zijn toegenomen: van 45 naar 49 procent.

Hbo en wo

Opvallend is het verschil tussen (oud)studenten van het hoger onderwijs en jongeren die een mbo-opleiding volgden of alleen voortgezet onderwijs hebben doorlopen. De hbo’ers en wo’ers maken zich relatief veel zorgen over het milieu, terwijl de andere groep de criminaliteit het voornaamste probleem vindt.

In het onderzoek naar hun opvattingen vroeg het CBS ook of jongeren problemen zien in de ‘hoeveelheid mensen’ in Nederland. Daarover maken zij zich iets minder zorgen dan over milieuvervuiling en criminaliteit.

Niet alle CBS-cijfers over jongeren zijn uitgesplitst naar onderwijsniveau. In de eveneens verschenen Landelijke Jeugdmonitor 2025 kijken de statistici bijvoorbeeld naar het welzijn van jongeren, los van de opleiding die ze volgen.

Met de meeste jongeren gaat het goed, maar het kan beter. Van de 18- tot 25-jarigen is 81 procent gelukkig en dat percentage lag elf jaar geleden op 90 procent. Al voor de coronacrisis daalde dit naar zo’n 86 procent, maar de pandemie gaf een knak waar sommige jongeren kennelijk nog steeds niet allemaal van zijn hersteld.