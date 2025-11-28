Nieuwe cao hogescholen: loon gaat 5 procent omhoog

Illustratie: Joris Habraken

In het hbo gaan de lonen per 1 januari met vijf procent omhoog. Ook krijgen medewerkers een bonus van 700 euro. Verder maakten vakbonden en werkgevers afspraken over sociale veiligheid en inclusiviteit.

Er staan veel nieuwe afspraken in het conceptakkoord van vakbonden en werkgevers voor een nieuwe cao. Behalve de gebruikelijke loonafspraken is er aandacht voor het personeelsbeleid aan hogescholen.

De loonsverhoging van vijf procent geldt voor alle medewerkers. De bonus van 700 euro bruto is naar rato van het dienstverband: deeltijders krijgen dus minder. De salarisschalen zijn verhoogd voor medewerkers met de laagste lonen, zoals schoonmakers en portiers.

Veel hogescholen moeten bezuinigen door de krimp van het aantal studenten. Is een loonsverhoging van vijf procent dan haalbaar? “We hebben ervoor gekozen om gelijk te blijven lopen met de markt”, zegt bestuurder Douwe van der Zweep van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Bovendien verhoogt de overheid de bekostiging om de lonen te laten stijgen, legt hij uit. “We hebben niet meer geld gebruikt dan er beschikbaar wordt gesteld.”

Inclusiever

Daarnaast willen de ondertekenaars de cao ‘inclusiever’ maken. Zo komt er ouderschapsverlof voor alle ouders, bijvoorbeeld in een ‘meeroudergezin’. “Dan kun je denken aan twee partners van hetzelfde geslacht met een kind waarbij een derde ouder betrokken is”, zegt Van der Zweep. Juridisch of biologisch ouderschap geeft dus niet de doorslag, het gaat erom of je feitelijk de rol van ouder hebt.

Ook wordt het mogelijk om gendertransitieverlof op te nemen. Dat verlof kan oplopen tot 33 weken. “Dat zal niet altijd nodig zijn”, zegt Van der Zweep, “maar het gaat erom dat je je niet ziek hoeft te melden.”

Voor de sociale veiligheid krijgen alle hogescholen een ombudsfunctionaris. Bovendien moeten medewerkers volgens het conceptakkoord “zo eenvoudig mogelijk kunnen zien waar ze met een klacht of melding terechtkunnen, en wat de procedure is die daarna gevolgd wordt”.

Arbeidsongeschikt

Zo zijn er meer afspraken, bijvoorbeeld over medewerkers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Ze moeten bijvoorbeeld een dag minder werken of eenvoudiger werk doen, waardoor hun salaris achteruitgaat. Hogescholen moeten een verzekering afsluiten om het loonverschil tien jaar lang goeddeels op te vangen. Hebben ze zo’n verzekering niet, dan behoudt de werknemer het oude salaris en mag er ook geen ontslag volgen.

Het is een onderhandelaarsakkoord. De vakbonden en de Vereniging Hogescholen leggen het aan de vakbondsleden en de hogeschoolbesturen voor. Die moeten nog hun goedkeuring geven.