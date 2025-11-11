Nieuwe parkeerplaats met laadpalen bij Avans aan de Onderwijsboulevard

Foto van Eveline de Bruin via Pixabay

Op de plek van de noodgebouwen bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch komt een nieuwe parkeerplaats, speciaal voor elektrische en hybride auto’s. De werkzaamheden daarvoor zijn afgelopen maandag gestart, staat op de Sharepoint-pagina van de hogeschool.

De nieuwe parkeerplaats biedt plek aan 32 auto’s en is bedoeld voor elektrische en hybride voertuigen van medewerkers en bezoekers van OWB215 en OWB300. De huidige laadpalen in de parkeergarage van de OWB215 verdwijnen. Ook in de garage van OWB300 komen geen laadpalen.

De keuze om de laadpalen buiten te laten plaatsen is gemaakt zodat ze goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten en het laden op een veilige manier kan plaatsvinden.

De werkzaamheden startten op maandag 10 november en duren naar verwachting tot 19 december, maar dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. Naast de parkeerplaats komt er ook een buitenfitnessruimte en een basketbalveld, vrij te gebruiken voor studenten en medewerkers. Eind januari is het sportveld klaar.