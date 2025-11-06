Utrechtse corpsleden niet meer welkom als strandwacht op Texel

Foto door Horst-Joachim via Pixabay

De leden van het Utrechtse Studenten Corps bewaken sinds 1950 elke zomer de stranden van Texel, maar daar maakt de gemeenteraad nu een einde aan. Dit besluit volgt op meerdere meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De corpsleden komen al 75 jaar lang naar het Waddeneiland om de stranden te bewaken, een ervaring die van de eerstejaars ‘echte mannen’ moet maken. De ‘Bademeisters’, zoals ze zichzelf noemen, overnachten dan negen weken lang in een schuur zonder toiletten of douches.

Maar niet iedereen is blij met hun aanwezigheid. Jacquelien Dros, raadslid en voormalig huisarts op Texel, werd door verschillende jonge vrouwen benaderd die zeiden slachtoffer te zijn van seksueel ongepast gedrag van de Utrechtse studenten. Eén van hen vertelde verkracht te zijn in de zomer van 2022.

Het USC herkent zich niet in de aantijgingen, schrijft universiteitsblad DUB. Afgelopen zomer nam de gemeente Texel maatregelen om de sociale veiligheid van vrouwen te verbeteren. Uit een evaluatierapport bleek dat het inderdaad beter ging. De rector van het USC is daarom teleurgesteld dat de samenwerking alsnog wordt beëindigd.

Het Utrechtse Studenten Corps is al vaker in opspraak gekomen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Zo kwam de vereniging vorig jaar in het nieuws omdat enkele leden een ‘bangalijst’ hadden verspreid.