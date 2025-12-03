OM eist 20 maanden in verkrachtingszaak Utrechtse corpsstudent

Het Openbaar Ministerie wil studenten een duidelijk signaal afgeven over het belang van wederzijdse instemming bij seks. Het eist 20 maanden celstraf tegen een lid van het Utrechtsch Studenten Corps.

De verdachte zou na een date-diner een lid van de Utrechtse vrouwenvereniging UVSV hebben verkracht in zijn kamer. Ze zou er blauwe plekken aan hebben overgehouden, die de USC-student dinsdag tegenover de rechter niet kon verklaren, schrijft dagblad NRC in een verslag over de zitting.

De vrouw wilde bij de USC’er blijven slapen, maar had naar eigen zeggen duidelijk gemaakt dat ze geen zin had in seks. Daar trok de USC’er zich niets van aan. Uiteindelijk kwam ze van hem af door te zeggen dat ze levensreddende medicijnen moest innemen.

Signaal

Het Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op. De student hoorde dinsdag 20 maanden cel tegen zich eisen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moet de “Utrechtse studentenwereld” een “duidelijk signaal krijgen dat bij seks wederzijds instemming vereist is”, noteerde NRC.

Het Utrechtse corps ligt al langer onder vuur. Zo zijn de leden vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag niet meer welkom als ‘bademeisters’ op Texel. Ook werd vorig jaar een prominent corpslid veroordeeld tot drie jaar celstraf vanwege de verkrachting van drie vrouwelijke studenten.

Ook de ‘bangalijst’ van het Utrechtse corps deed begin vorig jaar veel stof opwaaien. In juli maakte het OM bekend dat het vier USC-leden vervolgt voor het verspreiden ervan. Het USC zegt een cultuurverandering te hebben ingezet.