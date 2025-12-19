Eerst wel, dan toch niet: AMR stemt niet in met begroting voor 2026

Foto: Beeldmakers DMCS

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) stemde dinsdag niet in met de begroting voor 2026. De manier waarop dat gebeurde was opvallend: in eerste instantie stemde een nipte meerderheid in, maar nadat twee studentleden later in de vergadering aansloten om hun stem alsnog uit te brengen en tegenstemden, ontstond er een gelijke stand met een niet-instemming tot gevolg.

De AMR heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor het volgende jaar. Waar met tien stemmen vóór het overgrote gedeelte van de medewerkersgeleding instemden met de begroting, lag dit aantal bij de studentgeleding lager. Daar stemden slechts twee studenten in met het voorstel van het college van bestuur.



”Geen vooraf afgesproken besluit”

Diederik van Belzen, voorzitter van de studentgeleding, benadrukt dat het geen vooraf afgesproken besluit was vanuit de studenten om niet in te stemmen met de begroting. ”Het was voor mij niet duidelijk hoeveel studenten er wel of niet zouden instemmen”, zegt hij. ”Een meerderheid van de studenten stemden niet in op basis van diversiteit aan redenen.”



Digitaal stemmen

Het niet-instemmen kwam tot stand nadat twee studentleden, die in eerste instantie niet aanwezig waren, zo’n twintig minuten na het initiële stemmen in de vergadering alsnog online aansloten voor het uitbrengen van hun stem. Daarmee waren een paar medewerkers het niet eens: zij wezen op de agenda van de raad waarin duidelijk stond vermeld wanneer de stemming zou plaatsvinden en op het reglement van de AMR.



Daarin staat dat leden kunnen stemmen tijdens vergaderingen of vooraf, als leden zich van tevoren hebben afgemeld. De studenten konden op een later moment in de vergadering alsnog hun stem digitaal uitbrengen. Een meerderheid van de raad besloot na stemming dat dat mocht. De twee betreffende studenten stemden niet in met het voorstel, waarmee de uitslag op twaalf stemmen voor en twaalf stemmen tegen uitkwam. Dat betekende een niet-instemming.



Kijken naar stemprocedure

Edwin Zeelenberg, voorzitter van de AMR, zegt een paar dagen na de stemming dat de raad goed gaat kijken naar de stemprocedure. ”Zodat we daar in de toekomst een eenduidige versie van kunnen gaan hanteren.”

Groepsfoto AMR 2025-2026

De reden voor de raad om niet in te stemmen met de begroting heeft te maken met drie onderwerpen: de verbinding tussen onderzoek en onderwijs, de verkoop van de Avanslocatie aan de Beukenlaan in Breda en begrote consultancykosten die staan voor Relevant en Robuust. Die argumenten zijn gebundeld en op papier gezet door verschillende raadsleden, waaronder Diederik en Sanne Metsemakers. Zij is Avansdocent, AMR-lid en onderdeel van de werkgroep die zich over dit dossier boog.



Verbinding onderzoek en onderwijs

De verbinding tussen onderzoek en onderwijs is een van de redenen niet in te stemmen met de begroting. Al meerdere keren, waaronder in instemmingsbrieven bij begrotingen en de planningsbrief, gaf de AMR bij het college van bestuur aan om meer verbinding te willen zien tussen het onderzoek en onderwijs op Avans. Bijvoorbeeld via een reservering van een bedrag hiervoor. ”Dat zien we niet terug in de begroting”, zeggen de twee.



Verkoop pand Beukenlaan

Dan de verkoop van de Avanslocatie aan de Beukenlaan, waar de meeste AMR-leden volgens Diederik en Metsemakers de noodzaak wel van inzien. Het pijnpunt zit vooral in een gebrek aan visie, een duidelijke planning en communicatie naar studenten en medewerkers, vertellen de twee. ”Daarmee wordt nu geen perspectief geboden aan studenten en medewerkers”, zeggen ze. ”We zien graag dat dit eerst wordt gedaan en dat de kwaliteitsborging goed geregeld is. En dat daarna pas wordt overgegaan op de verkoop van het pand.”



Consultancykosten

In de begroting voor komend jaar staat één miljoen euro gereserveerd aan externe consultancykosten. Dat bedrag vinden veel raadsleden ”relatief hoog”. ”Maar de pijn ligt bij het ontbreken van een onderbouwing. Collegevoorzitter Marjan Hamersma gaf aan het belangrijk te vinden eerst intern te kijken wat er in huis is, en dan pas extern te gaan kijken”, zeggen Metsemakers en Diederik. ”Het blijkt dat dat niet gedaan is en dat vinden we een verkeerde stap.” De raad zou graag zien dat er volgens een procedure wordt gewerkt waarin altijd eerst intern wordt gekeken of de benodigde expertise gevonden kan worden, voordat er extern ingehuurd wordt.



Verrast

De werkgroep kwam met een positief stemadvies, maar daar ging een meerderheid van de raad niet in mee. ”De argumenten die nu op tafel liggen, hadden we ook meegegeven als we wél hadden ingestemd. Die zijn namelijk breed gedragen en dienen als handvaten voor een positieve volgende stemming”, zegt Metsemakers. ”We waren wel enigszins verrast dat de AMR niet instemde, gezien het positieve stemadvies van de werkgroep. Maar we stemmen hoofdelijk en iedereen neemt een eigen besluit.”

Redelijkheid tonen

Wat het niet-instemmen voor de organisatie betekent, is op dit moment nog niet bekend. Vanuit de raad ging er vrijdag een brief naar het college van bestuur, met daarin de argumenten voor het niet-instemmen. Na de vakantie vindt er een gesprek plaats tussen de AMR en het college van bestuur.



”We hebben onze pijnpunten benoemd, maar bieden ook perspectief. De brief biedt het cvb knoppen waar ze aan kan draaien. Het is aan ons om redelijkheid te tonen en om in gesprekken met het college de goede middenweg te vinden”, aldus Diederik.





