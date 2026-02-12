AMR: drie belangrijke breekpunten voor grof ontwerp Relevant en Robuust, maar gesprekken met college bieden vertrouwen

Avans Hogeschool

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) stemt niet in met grof ontwerp uit Relevant en Robuust, zolang de huidige versie op tafel ligt. De raad verstuurde een brief naar het college van bestuur (cvb) met daarin de drie belangrijkste breekpunten. Een gesprek met het cvb afgelopen dinsdag liet zien dat er ruimte is voor verschuivingen van besparingen, maar concrete toezeggingen konden nog niet worden gedaan.



Wat de AMR betreft, bespaart het college niet verder op het onderwijzend personeel. Het aantal docenten neemt de laatste jaren al af door teruglopende studentenaantallen. “We krijgen veel signalen uit de organisatie dat het primaire proces onder druk staat, op veel plekken kom je al bijna in onderbezetting. Extra bezuinigingen zijn niet haalbaar”, vertellen AMR-voorzitter Edwin Zeelenberg, studentvoorzitter Diederik van Belzen en docentlid Eric Zetz.

De zorgen rondom de besparingen op onderwijzend personeel zijn niet nieuw, dat gaf de raad in een eerder stadium ook al aan. “Daar luisterde het cvb deels naar, maar de bezuinigingen op het onderwijs zijn wel blijven staan in het grof ontwerp.”



De raad vindt dat het college op de “verkeerde plek” naar bezuinigingen zoekt. Wat de AMR-leden betreft moet meer worden gekeken naar de ondersteuning. Daaronder valt bijvoorbeeld ook ICT. “Als je kijkt wat je daar maximaal kunt besparen, kun je daarna kijken of je nog iets in het onderwijs moet halen. Dat blijkt ook uit externe onderzoeken. Dat gaven we al eerder aan, maar het is blijven staan in het grof ontwerp. En dat is voor ons een breekpunt.”

De AMR stelde de brief op na een vergadering waarin ieder raadslid zorgen kon uiten over het grof ontwerp. Daaruit kwam een lange lijst, die terug te brengen was tot deze drie belangrijkste breekpunten. Even was er sprake van het naar voren halen van de stemming over het grof ontwerp van Relevant en Robuust, maar het cvb gaf aan open te staan voor inhoudelijke gesprekken met de AMR waardoor die daar vanaf zag. Wanneer de stemming nu gepland staat, is nog niet bekend.

Het tweede breekpunt is voor de raad het niet inboeken van bezuinigingen op de managementstructuur. Die stonden volgens de raad wel gepland in het oorspronkelijke R&R-programma, maar ontbreken in het huidige voorstel. Ook liggen er plannen voor hogere salarisschalen voor leidinggevenden. Dat is volgens de raad niet uitlegbaar aan de organisatie. “We hebben begrip voor directietaken, maar we moeten samen bezuinigingen”, zegt Diederik.



Nieuwe dienstenstructuur

Het derde punt is de nieuwe dienstenstructuur die Avans voor ogen heeft. De hogeschool gaat met samengevoegde academies en diensten werken. Dat moet volgens Avans onder meer leiden tot efficiënter werken en een kostenbesparing ten opzichte van de huidige structuur. De AMR mist een gedegen onderbouwing van de samenstelling en inrichting van de diensten. “We zien graag een gedetailleerde uitwerking van hoe de nieuwe structuur leidt tot besparingen en een efficiëntere ondersteuning van het primaire proces. We willen het vertrouwen hebben dat dit realiseerbaar is voor de organisatie”, zegt Zetz.



Daadkracht

De AMR en het cvb blijven in gesprek over de inhoud van het grof ontwerp. “Dat doen we zolang we het gevoel hebben dat we vooruitgang boeken en we denken dat de gesprekken leiden tot een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Als dat er niet meer is, gaan we over tot besluitvorming. Maar de AMR vindt het belangrijk dat we zo snel mogelijk tot een uitkomst komen. Avans snakt naar daadkracht en duidelijkheid.”

‘Avans snakt naar daadkracht en duidelijkheid’ Edwin Zeelenberg

Dat neemt niet weg dat er drie breekpunten op tafel liggen. “In gesprek zijn is fijn, maar het gaat uiteindelijk om wat er op papier wordt gezet”, aldus de raadsleden, die het belangrijk vinden kritisch te kijken naar het grof ontwerp. “In het fijn ontwerp kun je namelijk niet terugkomen op eerder genomen besluiten. We willen dat keuzes in het grof ontwerp de juiste zijn voor Avans.

Constructief

De gesprekken met het college ervaart de raad als constructief. “Het is een moeilijk onderwerp dat impact heeft op de organisatie en we proberen er samen uit te komen”, zegt Diederik. Zetz: “Je moet met elkaar blijven praten, ook als het schuurt. En dat doet het soms in deze fase, dat voelen we aan beide kanten. Wel hebben we hetzelfde doel: Avans financieel gezond en toekomstbestendig verder kunnen laten gaan.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Bij de AMR-vergadering van afgelopen dinsdag kwam het college van bestuur voor de tweede keer langs om te reageren op de brief met de breekpunten. Het cvb gaf aan de zorgen van de raad over de werkbelasting onder personeel te snappen, maar benadrukte dat de besparingen niet gaan zorgen voor een hogere werkdruk voor docenten. “Daar mogen jullie ons aan houden”, beloofde ze de raad.



‘Geen kamikaze’

Het eerste breekpunt van de raad is dat het uitgangspunt moet zijn dat er geen extra besparingen komen op het onderwijzend personeel en de direct gerelateerde ondersteuning van het onderwijs. Het cvb zei dat er een verschuiving komt, maar een toezegging van niets besparen op het ‘primaire proces’ kon het niet geven. “Als we nu een onrealistische doelstelling opnemen, zitten we beide met de gebakken peren. Je kunt geen kamikaze verwachten van een bestuurder”, zei Hammersma.

‘Je kunt geen kamikaze verwachten van een bestuurder’ Marjan Hammersma

Het cvb kijkt naar mogelijke extra besparingen bij de ICT-afdeling. Daar daalt als gevolg van de maatregelen van Relevant en Robuust de komende jaren het budget en er komt een audit. Die moet een realistisch plan opleveren voor het omzetten van eigen maatwerkapplicaties naar standaard softwareoplossingen. Dat levert mogelijk extra besparingen op. “Dat plan ontbrak nog. Dat biedt hopelijk een houvast voor iedereen”, vertelde de collegevoorzitter.

Drielagenstructuur

Het gesprek van de AMR met het cvb ging ook over het voorstel om een drielagenstructuur in te voeren. Daarin vormt het cvb de eerste laag, directies de tweede en managers de derde. Die structuur is volgens Avans nodig om “in grotere eenheden nabijheid en aandacht voor collega’s te blijven houden”. De AMR uitte de zorg dat het beeld kan ontstaan dat de managementlaag groeit, terwijl er minder functies voor medewerkers zullen zijn. Het cvb gaf aan dat de omvang van het totale management kleiner wordt dan nu het geval is, hoewel uit een uitgevoerde benchmarkt blijkt dat Avans minder managers in dienst heeft dan andere onderwijsinstellingen in dit gebied.

Ook de overgang naar een nieuwe dienstenstructuur kwam aan bod: het cvb nodigde de raad uit vragen te blijven stellen als er onduidelijkheden zijn over de opzet.



Vertrouwen

De AMR is blij met het gesprek van afgelopen dinsdag en kijkt uit naar vervolggesprekken met het cvb. “Het college gaf aan in eerste instantie te gaan kijken naar de mogelijkheden voor noodzakelijke bezuinigingen in het niet-primaire proces”, zegt voorzitter Zeelenberg. Ook op de andere inhoudelijke punten uit de brief ziet de raad ruimte. Op 24 februari komt het cvb weer langs bij de AMR. “Die gesprekken zien we met vertrouwen op een goede uitkomst tegemoet.”



Ook het college van bestuur beschouwt de gesprekken als constructief en inhoudelijk stevig. “Het is goed om te merken dat we dezelfde doelstellingen nastreven en met elkaar van gedachten wisselen over hoe we Avans relevant én robuust kunnen maken. Dat dit niet altijd makkelijk is hoort er een beetje bij, want het gaat over onderwerpen die van groot belang zijn voor de toekomst van Avans”, zegt Hammersma. “Goed overleg met de medezeggenschap draagt in onze ogen bij aan betere besluiten voor Avans en alle collega’s.”







