OCW heeft nog 145 miljoen euro liggen

Illustratie: Elmarye Aaij

Op een begroting van ruim 60 miljard euro heeft het ministerie van OCW dit jaar nog 145 miljoen euro over. Het duurt bijvoorbeeld langer dan gedacht om door DUO gediscrimineerde studenten schadeloos te stellen.

Dat blijkt uit de najaarsnota van het kabinet over 2025, die vrijdagmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Voor alle ministeries bij elkaar is de ‘onderuitputting’ ongeveer 1,2 miljard euro.

Bij OCW gaat het onder meer om 54 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds, oftewel geld voor grote onderzoeksprojecten die de Nederlandse economie moeten versterken. Het geld is nog niet toegekend en schuift door naar volgend jaar. Overigens wordt het fonds door het huidige kabinet opgedoekt.

Stufi

Verder is studiefinancier DUO 36 miljoen euro goedkoper uit. Er hebben bijvoorbeeld minder pechstudenten een tegemoetkoming gekregen (voor het mislopen van de basisbeurs tijdens het leenstelsel). Ze moeten eerst afstuderen en dat hebben ze minder vaak gedaan dan verwacht. Dit scheelt – tenzij ze de komende jaren alsnog een diploma behalen – vijftien miljoen euro.

Ook hebben minder studenten gebruik gemaakt van de aanvullende beurs dan geraamd (10 miljoen euro). De aanvullende beurs is bestemd voor studenten van wie de ouders niet genoeg verdienen voor een volledige ouderlijke bijdrage. Je kunt de aanvullende beurs altijd aanvragen: DUO checkt zelf of je er recht op hebt.

Het duurt ook langer om studenten schadeloos te stellen, die in het verleden boetes en terugvorderingen moesten betalen in de ontspoorde fraudejacht van DUO: het kabinet erkende ‘indirecte’ discriminatie en besloot alle boetes en terugvorderingen ongedaan te maken. Er is meer tijd nodig om deze ‘hersteloperatie’ te organiseren, laat het kabinet nu weten, en daardoor schuift er 8 miljoen euro door naar 2026.

Begrotingen

De najaarsnota geeft de laatste stand van zaken in dit kalenderjaar. De ministeriële begrotingen voor het volgende jaar zijn al ingediend, met alle bezuinigingen en uitgaven die erbij horen.

Die begrotingen zijn nog van het demissionaire kabinet-Schoof, waar PVV en NSC uit zijn gestapt. Alleen VVD en BBB zijn nog over. Inmiddels onderhandelen verkiezingswinnaars D66 en CDA over de vorming van een nieuw kabinet.