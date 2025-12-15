Sluwe studenten maken het duur om DUO-rente op nul te zetten

Illustratie: Esmee Rops

De overheid zou jaarlijks 660 miljoen euro mislopen als de rente op studieschulden wordt afgeschaft, stelt het demissionaire kabinet. Een van de problemen: studenten gaan dan maximaal lenen en zélf rente trekken op een spaarrekening.

Jarenlang was lenen gratis voor studenten: DUO bracht geen rente in rekening. Maar sinds 2023 is de rente wereldwijd gestegen en dus gingen ook de tarieven bij DUO omhoog. Volgend jaar is de rente op studieschulden 2,33 procent.

Een deel van de Tweede Kamer baalt hiervan en wil weten hoeveel het zou kosten om helemaal geen rente te rekenen of bijvoorbeeld een maximale rente van 2,5 procent te hanteren.

Rekensom

Nul procent rente op studieschulden kost de overheid 660 miljoen euro per jaar en een maximum van 2,5 procent komt neer op 40 miljoen euro per jaar, antwoordt het demissionaire kabinet op schriftelijke vragen hierover.

De ambtenaren rekenen als volgt. De overheid leent geld op de wereldwijde kapitaalmarkt en betaalt naar verwachting gemiddeld 2,7 procent rente. Die rente moet de overheid dus zelf opbrengen, als het tarief voor (oud)studenten naar nul gaat.

Bovendien – en dit rekenen de ambtenaren ook mee – wordt het dan aantrekkelijk voor studenten om maximaal te lenen. Ze kunnen het geld op een spaarrekening zetten en zélf rente incasseren. Of ze gaan ermee beleggen.

Bij een DUO-rente van 2,5 procent halen studenten zulke trucs niet uit, denken de ambtenaren. Daarom is dat renteplafond minder duur voor de schatkist en scheelt het slechts 40 miljoen per jaar.

Partijen

Het is niet bekend welke partij de vraag naar de rente stelde. Hij staat in een reeks ‘feitelijke vragen’ over de najaarsnota van het kabinet, waarin meevallers en tegenvallers op de begroting van dit kalenderjaar staan. Bij feitelijke vragen staan nooit partijnamen genoemd.

De Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij willen de rente op nul zetten. D66, DENK en Volt willen dat alleen voor de pechgeneratie, die geen recht had op een basisbeurs. De rest zou hooguit 2,5 procent moeten betalen, vinden deze partijen.

Het is de vraag of het ervan komt, nu D66 met CDA en VVD onderhandelt over de vorming van een nieuw kabinet. Die twee partijen hebben er geen oren naar.