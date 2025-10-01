Rente op studieschuld gaat eindelijk weer omlaag

Illustratie: Daan van Bommel

Na drie jaren van stijging daalt de rente op studieschulden volgend jaar naar zo’n 2,3 procent. Lenen bij DUO wordt dus weer een klein beetje goedkoper. Maar gratis is het niet.

Deze maand zal DUO studenten informeren over het nieuwe rentetarief voor het jaar 2026. Gezien rentestanden van het afgelopen jaar zal dit vermoedelijk op 2,3 procent uitkomen, tegen 2,57 procent nu.

Jarenlang stond de rente op nul procent: lenen kostte niets extra. Maar zo bleef het niet. In 2023 werd het 0,46 procent en een jaar later sprong het tarief omhoog naar 2,56 procent. Dat leidde tot ontzetting bij studenten die dachten dat lenen gratis was. Een jaar later ging het nog een honderdste omhoog naar 2,57 procent.

Er waren jaren met veel hogere rentes op studieschulden. In 2008 bijvoorbeeld was het tarief meer dan vier procent. In de jaren negentig waren leningen nog duurder met rentes tussen de zes en tien procent. In 1992 betaalden studenten zelfs meer dan 11 procent.

De officiële berekening van de rentestand voor komend jaar is nog niet bekend en kan dus licht afwijken. Het ministerie baseert zich op de rente die de overheid zelf moet betalen op staatsleningen met een looptijd tussen de 4,5 en 5,5 jaar.

Tijdens opleiding

De rente op studieschulden loopt al tijdens de opleiding. Ter illustratie, bij een tarief van 2,57 procent groeit een lening van 10 duizend euro in één jaar tijd met 257 euro.

Na hun opleiding krijgen studenten een aflosvrije ‘aanloop’ van twee jaar en dan gaan ze per januari terugbetalen. Daar mogen ze in principe 35 jaar over doen, plus desgewenst vijf pauzejaren. Aan het eind van de 35 jaar wordt het restant kwijtgescholden.

Het rentebedrag kan alles bij elkaar flink oplopen. Stel, je betaalt in 35 jaar een schuld van 10 duizend euro terug tegen een rente van 2,57 procent. Dan betaal je bijna 5,9 duizend euro aan rente.

“De renteverlaging is bij lange na niet genoeg”, vindt Sarah Evink, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg. “Het zijn juist de studenten die het van huis uit minder breed hebben die veel moeten lenen. Die rente zorgt voor grote ongelijkheid tussen studenten die wel financiële steun van hun ouders krijgen en studenten die dat niet hebben.”

DUO heeft een rekentool online staan en heeft de voorlichting over rente verbeterd. Voor terugbetalers staat de rente telkens voor vijf jaar vast. Wie in 2023 begon met aflossen, heeft dus nog altijd een rente van 0,46 procent en dat blijft zo tot januari 2028.

Rechtszaak

Verontwaardigde studenten wilden een rechtszaak aanspannen vanwege de renteverhoging in 2023. DUO zou geen goede voorlichting hebben gegeven, was het idee. Maar van die rechtszaak is niets meer vernomen. Onlangs oordeelde de rechter in een individuele zaak dat de overheid de rente gewoon mag aanpassen volgens de vastgestelde regels.

In dit stuk gaat het alleen over het systeem waarin je 35 jaar terugbetaalt. In het oude stelsel van studiefinanciering moesten oud-studenten dit binnen vijftien jaar doen. Het rentepercentage werd ook op een andere manier berekend. Sommige oud-studenten zitten nog in dat systeem.