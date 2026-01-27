Actie tegen straatintimidatie van Avansstudenten: ‘Met een drankje op durven mensen meer’

Bo van der Heijden, Nova Hooiveld en Anouk van de Warenburg, studenten aan de Ad Management in Den Bosch, zetten een project op tegen straatintimidatie. Met carnaval in aantocht een onderwerp dat extra aandacht verdient. “Mensen verschuilen zich achter hun kostuum.”

De studenten bedachten het project ‘Zwaoi de straat veilig’. Daarmee sluiten ze aan bij de bestaande campagne ‘Nie graoie mar zwaoie’, waarin de vier grootste Brabantse steden al langer samenwerken. Daar kwam onder andere een eigen carnavalsembleem uit voort.

De gemeente Den Bosch wilde graag jongeren bereiken met de campagne en schakelde daarvoor de hulp van de studenten in. “Het is een lastige doelgroep”, erkent Bo. Ze besloten zich te focussen op social media en zetten accounts op TikTok en Instagram op.

Viral

“We zijn vanaf nul begonnen. In november zijn we gestart met de voorbereidingen, het bedenken van content en filmen.” In de video’s stellen ze zichzelf voor, leggen ze uit wat straatintimidatie is en brengen ze het embleem onder de aandacht. Anouk: “Het liep beter dan verwacht, de eerste video ging meteen viral.” Op verschillende plekken, zoals de sportclub, kreeg ze te horen: “Ik zag je op TikTok! Zo raakte ik in gesprek met mensen die ik normaal niet zou spreken.”

De Avansstudenten vinden het belangrijk dat het onderwerp straatintimidatie op deze manier extra aandacht krijgt. “Het gebeurt vaker dan je denkt dat mensen op straat worden lastiggevallen”, zegt Bo. “Iedereen maakt het weleens mee. Wij willen duidelijk maken dat je je niet hoeft te schamen. Het is goed om erover te praten en het te delen met anderen.”

Nova: “Als het je overkomt, kun je een melding maken.” Jouw gemeente kan dan beter in kaart brengen waar de onveilige plekken zijn. “Dat kan ook anoniem”, zegt Anouk. De studenten willen in ieder geval duidelijk maken dat je straatintimidatie niet hoeft te accepteren, ook al is het ‘alleen maar’ verbaal en zit het in kleine dingen.

Waar kun je straatintimidatie melden?



Als je direct hulp nodig hebt bel je 0900-8844 of 112 (bij spoed)

Discriminatie.nl (elke stad)



Avanssteden met een eigen meldpunt

Intimideermijniet.nl (Breda)

Meldpunt gemeente Tilburg

Ook willen Anouk, Bo en Nova niet de schuld bij één groep leggen. “We horen ook van mannen dat ze het goed vinden dat er aandacht is voor straatintimidatie”, aldus Bo. Juist met carnaval komt het vaker voor. “Met een drankje te veel op gebeurt het sneller, dan durven mensen meer”, zegt Anouk. “Ze kunnen zich verschuilen achter hun kostuum en bovendien zijn ze dan vaak met een groep.

Embleem

Tijdens hun project zagen de studenten het aantal bestellingen van emblemen flink toenemen. Carnavalsvierders kunnen die op hun jasje, kiel of pak naaien, om zo te laten zien dat ze achter de campagne ‘Nie graoie mar zwaoie’ staan. “Ik hoorde van veel vriendinnen dat ze het embleem hebben aangevraagd”, vertelt Nova. “Maar ook mannen die ons zijn gaan volgen op Instagram of TikTok hebben dat gedaan”, zegt Bo.

Het liefst waren ze doorgegaan tot carnaval met hun project, maar dat stopte in januari en het was praktisch niet mogelijk. “We gaan op stage”, zeggen de drie. Nova zelfs naar het buitenland. Bo: “Ik ga wel kijken of ik met carnaval het embleem tegenkom.”

Het embleem bestellen kan door een mailtje te sturen naar inclusie@s-hertogenbosch.nl