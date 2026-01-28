AI-student vergeet AI-sporen te wissen

Een student kunstmatige intelligentie van de Vrije Universiteit Amsterdam kreeg een onvoldoende voor een opdracht, omdat ze AI had ingezet, terwijl dat niet mocht. Het bewijs daarvoor was erg makkelijk te leveren.

Ook bij een opleiding artificial intelligence is het niet de bedoeling dat studenten heel de tijd gebruikmaken van tools als ChatGPT. Zo kreeg een bachelorstudent aan de VU Amsterdam een 0,0 voor een opdracht, omdat ze AI had ingezet bij een opdracht.

Vaak is AI-gebruik lastig te detecteren en nog moeilijker te bewijzen. Maar dan moet je je sporen natuurlijk wel netjes wissen en daar had deze AI-student niet aan gedacht. In haar antwoorden stonden zinnetjes als “thought for 4 seconds” en “thought for 7 seconds”, aanduidingen waarmee de chatbot aangeeft hoeveel tijd het kost om antwoorden te vinden.

Eerder fraude gepleegd

Daardoor was het voor de examencommissie erg makkelijk om de fraude te herkennen. Naast de onvoldoende mocht de student een maand lang niet deelnemen aan tentamens. Ze had eerder ook al een keer fraude gepleegd. De student was het er niet mee eens en stapte naar de rechter.

De student gaf toe dat ze AI had gebruikt, maar alleen “voor een vertaling en het verbeteren van de formulering van haar antwoorden”, wat volgens haar geen fraude zou zijn. Daarnaast vond ze de straf te hoog. Door haar uit te sluiten van tentamens zou ze haar collegejaar niet halen.

Maar de rechter ging er niet in mee. Bij deze opdracht was immers expliciet gemeld dat geen enkele vorm van AI-gebruik was toegestaan, en dus is haar onvoldoende terecht. Bovendien bleek tijdens de zitting dat de student door een herkansing en het omwisselen van een vak alsnog datzelfde jaar kon afstuderen. De student behaalde dus wel haar diploma, maar verloor de rechtszaak.