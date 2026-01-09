Avans zoekt promostudenten, Yiling en Josephine zijn dat al: ‘Voelt niet als werk’

Promostudenten tijdens de open dag. Niet de studenten uit het artikel.

Om activiteiten zoals open dagen goed te kunnen blijven organiseren, zoekt Avans promostudenten. Dat zijn studenten die naast hun studie helpen bij dergelijke activiteiten van de hogeschool. Studenten Yiling Chen en Josephine van Leeuwen zijn sinds het begin van hun opleiding al promostudent. “Het is goed voor mijn netwerk.”

“Ik vind het belangrijk om meer te doen dan alleen studeren. De hele dag op mijn kont zitten en niets doen, daar houd ik namelijk niet van. Daarom ben ik sinds het begin van mijn studie promostudent”, vertelt Josephine van Leeuwen, tweedejaars Verpleegkunde in Breda. “En dat vind ik heel leuk, je staat meer in contact met de hogeschool.”

Promostudenten helpen mee bij evenementen van de hogeschool zoals open dagen, ondersteunen bij promotieactiviteiten en werken soms mee aan voorlichting of creatieve foto- en video-opdrachten. Als student kies je zelf wanneer je werkt en welke opdrachten je oppakt. Meer informatie vind je hier.

Open dagen

Als promostudent is Josephine onder andere te vinden op de open dagen, waar ze rondleidingen geeft. Ook houdt ze presentaties op andere onderwijsinstellingen, waarin ze vertelt over het verschil tussen studeren op het hbo en aan de universiteit. Omdat Josephine eerder een universitaire studie deed, kan ze daar wat over vertellen. “Het is goed voor mijn netwerk en verfrissend om met andere mensen om te gaan”, vertelt ze enthousiast.



Voorlichting

Ook Yiling Chen, eerstejaars Business IT & Management in Breda, is promostudent. Ze geeft vooral voorlichting over studeren op het hbo. Dat doet ze bijvoorbeeld op studiemarkten, zoals onlangs in poppodium 013 in Tilburg. “Daar vertel ik anderen over mijn ervaringen met studeren op Avans”, vertelt de eerstejaars, die hiervoor een universitaire studie volgde in Tilburg en dit jaar de overstap maakte naar het hbo. “Over de verschillen praat ik met studiekiezers.”

Voorwaarden

Tijdens het inschrijven voor haar studie op Avans zag ze dat de mogelijkheden er waren om promostudent te worden. Dat leek haar wel wat, hoewel ze eerst dacht dat ze er niet voor in aanmerking zou komen om het werk te doen. “Ik dacht dat je geselecteerd moest worden en dat je hoge cijfers moest halen. Maar dat is niet zo: je moet vooral enthousiast zijn en mensen willen helpen. Dat was op mij van toepassing”, zegt ze lachend.



Steeds lastiger

Avansmedewerker Patricia van Donzel is blij met studenten als Yiling en Josephine. “We merken het laatste jaar dat het steeds lastiger is om voldoende hulp te krijgen”, vertelt ze. Zeker bij activiteiten als open dagen, is er momenteel een dringende vraag naar promostudenten. ”De studiekiezer wil het liefst de echte authentieke ervaring horen van ervaringsdeskundigen: dus studenten van een specifieke opleiding van Avans. Die maken op zo’n dag echt het verschil.”

Vroeger makkelijker

Van Donzel zegt dat het vroeger makkelijker was om aan promostudenten te komen. Dat komt doordat studenten in Nederland volgens haar steeds vaker een structurelere bijbaan hebben naast hun studie. ”Dat vinden we als Avans natuurlijk belangrijk, maar daardoor is het voor studenten steeds lastiger om naast hun studie en bijbaan ook nog voor Avans te werken. Het past dan niet meer in hun tijd.”

Vorig jaar waren er zo’n 1930 Avansstudenten actief als promostudent, maar dat aantal mag wat haar betreft een stuk hoger zijn. Een exact gewenst aantal vindt ze moeilijk inschatten. ”Het gaat ook niet alleen om voldoende studenten, maar ook om de juiste match tussen vraag en aanbod in opdrachten.”

Een open dag van Avans

Presenteren

‘In dienst zijn’ van de hogeschool vindt Yiling erg leuk. “Het voelt niet als werken. Ik vind het fijn om mensen te helpen en het is heel gezellig om dat samen met anderen te doen. Je leert een hoop nieuwe mensen kennen en ik leer er zelf ook veel van”, zegt de Avansstudent. Als voorbeeld geeft ze de vaardigheid presenteren, waar ze naar eigen zeggen moeite mee had. “In mijn werk als promostudent leer ik om interactie te houden met het publiek waar ik voor sta.”



Studiepunten en financiële vergoeding

Promostudenten kunnen studiepunten krijgen voor hun werkzaamheden en krijgen sowieso een financiële vergoeding van 12,50 euro per uur. “Maar ik zou het ook doen als ik er niet voor betaald zou worden. Ik vind het gewoon leuk en voel me nuttig”, zegt Josephine. “Op deze manier kan ik toekomstige studenten enthousiasmeren voor hun studie. Toen ik zelf mijn studie ging kiezen, vond ik dat lastig. Nu kan ik anderen helpen.”



Yiling gebruikt haar werk als promostudent voor een persoonlijke ontwikkelingsopdracht van haar studie. Ook zij doet het niet voor het geld. “Daar kijk ik niet naar, want ik vind het vooral leuk om te doen en zie de vergoeding als fijne bonus naast mijn bijbaan.”



Hun werk is prima te combineren met studeren, al moet Yiling soms wat meer plannen. “Je bent soms een of twee avonden per week weg, dus je moet wel wat ruimte hebben naast je studie”, vertelt ze. Josephine: “Als je alleen op open dagen staat, kost het je soms een dagdeel in het weekend.”

Wil jij promostudent worden? Mail dan naar promostudenten@avans.nl