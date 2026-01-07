Terug naar overzicht

Datalek bij Universiteit Leiden

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 07 januari 2026

Bij de overstap naar een nieuw administratiesysteem ging het mis: medewerkers aan de Universiteit Leiden konden maandag ineens de persoonlijke gegevens inzien van onder meer hun collega’s.

Namen, huisadressen en soms ook telefoonnummers… de persoonlijke gegevens van iedereen die een rekening bij de Universiteit Leiden had ingediend waren plots zichtbaar voor alle universitaire medewerkers, ontdekte universiteitsblad Mare. Ook privédata van verschillende bestuursleden, decanen en van de beveiligde hoogleraar rechten Afshin Ellian konden worden ingezien.

Het datalek ontstond maandagmorgen bij de overstap naar een nieuw computersysteem voor financiële en administratieve zaken. De ict-afdeling had het al ontdekt en het probleem werd diezelfde dag, na enkele uren, verholpen. De universiteit is volgens de wet verplicht om het lek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Een paar weken geleden kreeg de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen van de AP nog een boete van 175 duizend euro opgelegd wegens het onvoldoende beschermen van de data van haar medewerkers. Door één zwakke plek in het systeem kwamen vier jaar geleden de gegevens van honderdduizenden mensen op straat te liggen.

