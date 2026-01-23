De bijbaan van… student Amber Moorelisse

Bron: Pexels.com



Werken naast je studie: misschien niet altijd een feestje, maar wél noodzakelijk. In de rubriek ‘de bijbaan van…’ vertellen Avansstudenten over de bijbaan waarmee zij hun geld verdienen. In deze editie vertelt Amber Moorelisse over hoe ze haar eigen bedrijf als schrijver begon.

Tweedejaars Social Work-student Amber, studerend in Den Bosch, had altijd al een passie voor lezen en schrijven. “Ik genoot zo van verhalen dat ik daardoor zelf veel creativiteit en fantasie kreeg. Ik wilde die verhalen graag met mensen delen.” Lange tijd deelde ze haar verhalen alleen met haar ouders, totdat ze vorig jaar besloot schrijver te worden. Ze liep op dat moment stage op een basisschool waar de kinderen voor het vak taal verhaaltjes moesten schrijven. “Ik dacht dat het leuk zou zijn als de juf ook meedeed, dus schreef ik een verhaaltje over mensen die zich door een virus als dieren gingen gedragen. De kinderen vonden dat zo leuk, dat ik hoofdstukken bleef schrijven.” Ze bundelt die hoofdstukken nu tot een kinderboek. Toch richt ze haar bedrijf op het schrijven van commerciële teksten. Ze ontmoet tijdens haar studie veel maatschappelijke organisaties en wil zich graag voor hen inzetten.

Amber Moorelisse

De start van haar eigen bedrijf

Ze heeft op 1 december haar bedrijf opgericht in nagedachtenis aan haar vader met de naam Moorelisse Schrijven. Zo heette het bedrijf van haar vader. Haar bedrijf richt zich op het schrijven van nieuwsbrieven, websiteteksten en ervaringsverhalen waarin iemand vertelt over hun ervaringen met een bedrijf of de zorg. Ze richt zich het liefst op zorgorganisaties, omdat haar studie volgens haar extra waarde toevoegt aan de verhalen die ze voor maatschappelijke organisaties schrijft. Op dit moment heeft ze nog geen klanten, daarom werft ze deze actief. Ze vergroot haar kennis door dagelijks cursussen te volgen. Ze besteedt ongeveer vijftien uur per week aan haar bedrijf, zodat ze het kan combineren met haar studie. Dat is niet altijd makkelijk. “Ik werk overdag naast mijn lessen, dan schuif ik schoolwerk door naar de avond.”

Sinds ze in februari vorig jaar haar ondernemingsplan schreef, heeft ze veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe ze zich moet inschrijven bij de Kamer van Koophandel en hoe ze haar belastingzaken moet regelen. “Dat is wel een stom klusje.” Ook zoekt ze nog steeds naar de juiste richting voor haar bedrijf. “Ik zit nog heel erg in de opstartfase. Ik probeer nu veel contacten te leggen door bedrijven te mailen met de vraag of ik voor ze kan werken. Daarnaast verbeter ik mijn website voortdurend.

Van studie naar praktijk

Naast het zoeken naar klanten besteedt ze haar werkdagen ook aan het vergroten van haar kennis. Ze volgt verschillende schrijfcursussen om zichzelf te blijven verbeteren. “Ik heb een copywritingcursus gedaan die ook handig is voor mijn eigen website. De cursus legt uit hoe je overtuigende teksten schrijft voor websites. Verder ben ik bezig met een storytellingcursus waarin ik leer hoe ik ervoor zorg dat mijn verhaal impact heeft op mijn lezers.” Ze past principes uit die cursussen ook toe op haar eigen werk. Bijvoorbeeld dat elke scène of elk hoofdstuk een begin, midden en slot moet bevatten. “Ik herschrijf nu mijn kinderboek en bekijk per hoofdstuk hoe ik die principes erin kan verwerken.”

Ze haalt de meeste creativiteit uit contact met opdrachtgevers. “Hun visie aanhoren en dan bedenken wat je daarmee kan doen, is superleuk.” Dit zijn opdrachtgevers die ze tegenkomt tijdens haar studie. Het contact met deze zorgorganisaties is altijd prettig, wat maakt dat ze denkt dit in de toekomst ook leuk te vinden. Wel merkt de student dat schrijven voor haar bedrijf sterk verschilt van schrijven voor zichzelf. Hoewel er deadlines zijn, heeft ze geleerd dat ze meer tijd mag nemen om het resultaat te visualiseren. “Het hoeft niet meteen perfect te zijn.”

Hoop voor de toekomst

“Voor dit jaar hoop ik klanten te werven en een goede band met hen op te bouwen zodat we samen kunnen blijven werken.” Verder wil ze van haar bijbaan uiteindelijk haar baan maken zodra ze haar studie heeft afgerond. Haar toekomst ligt in het schrijven voor bedrijven. Ze verwacht haar kinderboek eind dit jaar af te ronden en hoopt dat een uitgever het oppakt voor publicatie. “Maar als ik echt mag dromen, zou ik graag een schrijfcursus doen in Oxford.”