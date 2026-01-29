Terug naar overzicht

Deze drie genomineerden maken kans op de titel Docent van het Jaar 2025

Door Larissa Gomes Meyer , 29 januari 2026

Leestijd: 2 minuten

Drie portretten naast elkaar: links een man met bril en rugzak voor een stedelijk uitzicht met rivier, in het midden een jonge man met krullend haar die spreekt tijdens een bijeenkomst in de buitenlucht, rechts een man in pak met bril tegen een neutrale achtergrond.
Genomineerde docenten Johan Mathijssen, Max Receveur en Jan van Groos

Wie wordt de Docent van het Jaar 2025? Avansdocenten Johan Mathijssen, Jan van Groos en voormalig St. Joostdocent Max Receveur maken kans op de titel. 

De afgelopen weken ontving Punt zo’n 150 nominaties met lovende reacties van studenten. Daaruit is een top 3 gekomen van docenten die het meest genomineerd zijn. Punt stelt ze aan je voor aan de hand van door studenten genoemde redenen waarom hun favoriet de titel moet winnen.

Stem hier op jouw favoriete docent! 

Jan van Groos – docent Bedrijfskunde
“Het is een hele lieve man die gedreven is met lesgeven. Hij is altijd vriendelijk en in voor een grapje. Hij legt goed uit en verbaast ons elke keer. Hij is inmiddels boven de zestig jaar, maar bij de online les zette hij gewoon housemuziek op tijdens het wachten. Het is een topgozer.”

Johan Mathijssen – docent aan de Pabo
“Johan staat klaar voor iedere student en gaat vele malen verder dan ieder ander. Hij is twee jaar mijn slb’er geweest. Ik zit nu in mijn derde jaar en doe een externe minor. Daardoor heb ik dus nog weinig te doen met Avans, behalve dat ik nog herkansingen moet halen. Ik heb voor de herkansingen veel stress gehad en dus had ik Johan een berichtje gestuurd. Hij is meteen te hulp geschoten. Hij steekt zijn eigen tijd in het verbeteren van het onderwijs en is erg waardevol voor mij en vele andere studenten van de Pabo verspreid over alle leerjaren.”

Max Receveur – voormalig docent bij St. Joost School of Art & Design
“Max Receveur is de allerbeste filosofiedocent. Hij heeft uitgebreide kennis in zijn vakgebied en weet dit met aanstekelijk enthousiasme over te brengen. Buiten de lessen om maakt hij tijd vrij om ons te ondersteunen in onze vragen rondom filosofie. Ook zet hij zich met passie in voor de community en het voortbestaan en het belang van het kunstonderwijs op St. Joost.”

Stemmen kan tot en met 11 februari tot 23:59 uur. Daarna maakt de redactie bekend wie de Docent van het Jaar 2025 is geworden.

