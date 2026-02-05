Johan Mathijssen maakt kans op titel Docent van het Jaar: ‘Studenten leren met een open blik naar kinderen te kijken’

Johan Mathijssen

“Het is fijn om terug te horen dat wat je doet gewaardeerd wordt.” Johan Mathijssen, docent aan de Pabo in Breda, is een van de genomineerden in de Docent van het Jaar-verkiezing. Volgens zijn studenten is hij echt betrokken bij hun ontwikkeling. “Hij is iemand die inspireert en ondersteunt.”

“Ik wil er zijn voor studenten”, zegt Mathijssen. “De tijd nemen om met ze in gesprek te gaan. En als ze hulp nodig hebben, dan wil ik ze die bieden.” Hij wil een betrouwbare docent zijn die zich naast de studenten opstelt.

Dat ze dat ook zo ervaren, blijkt uit de reacties van de studenten die hem nomineerden. “Hij neemt je serieus, luistert echt naar je en maakt bewust tijd vrij om met je mee te denken. Of het nu ging om vragen over mijn stage, twijfels over mijn ontwikkeling of momenten waarop ik even vastliep: Johan stond altijd klaar.”

Een andere reactie: “Wat Johan echt bijzonder maakt, is zijn betrokkenheid (…). Hij neemt altijd extra tijd na de les om te helpen, bijvoorbeeld bij een lastige opdracht, en hij doet dat met geduld en oprechte aandacht. Op spannende of stressvolle momenten weet hij met een grap precies de juiste sfeer te creëren. Daarnaast ziet Johan studenten écht.”

Overstap

Zes jaar geleden maakte Mathijssen de overstap van het vmbo naar de Pabo van Avans. Op het vmbo was hij docent biologie en jarenlang mentor van leerlingen binnen de basisberoepsgerichte leerweg. “Geweldige leerlingen, van wie sommigen worstelden met leer- en gedragsuitdagingen. Ik zag daar dat niet ieder kind gelijke kansen krijgt. Dat hangt bijvoorbeeld af van de omgeving waarin ze opgroeien, kansen en mogelijkheden die ouders kunnen bieden. Bij sommige kinderen ontbrak de motivatie voor school. Door naar ze te luisteren, te zoeken naar hun talent en ze te helpen hun zelfvertrouwen terug te krijgen, zag ik ze opbloeien.”

In de rol van schoolopleider begeleidde hij daarnaast studenten vanuit verschillende docentopleidingen die stage liepen op de vmbo-school waar hij werkte. “Dat vond ik heel leuk”, vertelt Mathijssen. De kennis en ervaringen die hij daarbij opdeed, wilde hij delen met studenten. “Op de Pabo heb ik die kans gekregen, daar is ruimte om dat te delen. De overstap was voor mij een goede keuze.”

Open blik

“Hier kan ik studenten meegeven met een open blik naar kinderen te kijken”, zegt de docent. “Wat heeft een kind nodig? Elk kind heeft een bepaald talent. Ze worden door hun ouders aan een leerkracht toevertrouwd. Dat is iets heel kostbaars.” Mathijssen ziet de Pabostudenten groeien in die rol en vindt het mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. “Dat merk ik al bij tweedejaars. Daar voer ik soms gesprekken mee alsof het collega’s zijn.”

De andere genomineerden zijn Max Receveur en Jan van Groos

Mathijssen is als docent natuur en techniek onderdeel van de vakgroep wereldoriëntatie. Voor zijn lessen halen de vakgroepdocenten materiaal uit het buitenland. “In de klas oefenen we bijvoorbeeld met verschillende werkvormen. De studenten kunnen er dan alvast mee kennismaken en als ze erover struikelen, is dat in een veilige omgeving.”

Bewuste keuze

In de rol van coördinator pr&v is hij ook betrokken bij verschillende voorlichtingsactiviteiten voor middelbare scholieren. Daarmee wil hij stimuleren dat studiekiezers een bewuste keuze maken voor de opleiding. “Sommige studenten gaan naar de Pabo omdat ze zelf een voorbeeld hebben gehad van een gepassioneerde leerkracht. Dat is vaak een te romantisch beeld van lesgeven in het basisonderwijs. De rol van leerkracht is geweldig, maar er komt veel bij kijken en er komt veel op je af. Het is jammer als die studenten uitvallen omdat ze zich niet goed georiënteerd hebben.”

Een leerkracht moet over bepaalde eigenschappen beschikken, meent de genomineerde docent. “Je moet graag met kinderen werken, ze iets willen leren over de wereld en nieuwsgierig zijn naar hun talenten. Ook moet je iets willen bijdragen aan de maatschappij, een kritische en onderzoekende houding hebben, flexibel zijn en kunnen omgaan met druk.”

Mailtjes en appjes

“Docent-zijn schakel je niet zomaar uit”, vindt Mathijssen. Toch is hij geen docent die ’s avonds nog reageert op mailtjes en appjes van studenten. Die tijd is voor zijn gezin. “Alleen als er echt iets aan de hand is mogen ze me appen, dan reageer ik ook.”