Drie op de vijf Avansstudenten twijfelt over studiekeuze

Twijfelen over je studie: het gebeurt gemiddeld vaak. Uit onderzoek van het Avanspanel blijkt dat drie op de vijf Avansstudenten wel eens twijfelt over hun studiekeuze. Die twijfel speelt vooral in de eerste zes maanden van het studiejaar.

Ook de studenten in de video herkennen dat gevoel. Sommigen twijfelden kort, een ander besloot zelfs te switchen van opleiding. De grootste oorzaak? Volgens het panel zijn dat verkeerde verwachtingen van de studie. Het beeld dat studenten vooraf hebben, blijkt in de praktijk niet altijd te kloppen.

Blijf je twijfelen? Dan is het goed om te weten dat je in je eerste studiejaar tot 1 februari nog kunt stoppen met je opleiding en dat je de ontvangen basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct meestal niet terug hoeft te betalen. Daarnaast staan studieadviseurs, SLB’ers en medestudenten klaar om te helpen om overzicht te krijgen.

In de video delen studenten hun ervaringen én geven ze tips over hoe zij met hun twijfels zijn omgegaan.

Bekijk de video hieronder.