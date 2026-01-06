Hoe overleef ik… het winterse weer?

De kerstvakantie is voorbij en net nu je weer naar Avans moet, sneeuwt het al dagen achter elkaar. Hoe zorg je dat je er veilig komt? Of kun je beter thuisblijven? Dat probleem is voor nu opgelost. Ook morgen vervallen bij Avans alle toetsen en gaan lessen online door.

De sneeuw die is gevallen zorgt voor mooie plaatjes, maar ook voor veel gedoe. Treinen rijden niet, bussen vallen uit en op de weg kan het glad zijn, dus met de fiets, scooter of auto gaan is ook niet altijd veilig.

Op knmi.nl lees je hoe gevaarlijk het buiten kan zijn. Bij ‘code geel’ kun je de weg op, maar moet je opletten, aldus het KNMI. Bij ‘code oranje’ kun je beter niet de weg op gaan, alleen als het echt nodig is. Neem dan wel eten en drinken mee en trek warme kleding aan, is het advies. Op de routeplanner van de fietsersbond vind je op welke fietsroutes er gestrooid is en waar je dus redelijk veilig kunt fietsen. Trek wel extra tijd uit voor je tocht.

Tentamens

Tijdens de tentamenperiode zijn er genoeg momenten dat je echt aanwezig moet zijn bij Avans. Deze week bekijkt de hogeschool per dag of er maatregelen genomen moeten worden. Voor morgen betekent dat dat alle toetsen komen te vervallen vanwege de weersomstandigheden, staat op intranet. De lessen gaan zoveel mogelijk online door. Elke opleiding vult dat zelf in.

Slecht geïsoleerd

Als je op kamers woont, zul je daar de komende tijd veel moeten studeren. Studentenkamers in oude panden zijn vaak slecht geïsoleerd. Heb je nog enkel glas, dan zul je echt bij je huisbaas moeten aankloppen om dat te laten vervangen. Maar je kunt zelf wel wat kleine aanpassingen doen om het wat warmer te maken in je kamer.

Hangt je radiator tegen een buitenmuur, dan kun je er radiatorfolie achter plakken om de warmte binnen te houden. Met tochtstrips bij ramen en deuren zorg je ervoor dat er geen tocht door kieren komt. Ook dikke gordijnen kunnen kou buiten houden. En het klinkt misschien tegenstrijdig, maar je verwarmt je kamer makkelijker door van tevoren even te luchten. Als er voldoende zuurstof in de lucht zit, dan wordt die sneller warm.

Nog een paar tips voor als je naar buiten gaat:

– Draag schoenen met zolen met profiel. Je kunt best sneakers dragen, zolang de zool niet glad is. En pas op voor natte sokken, veel sneakers zijn niet waterdicht.

– Je verliest veel warmte via je hoofd, dat voorkom je door een muts op te zetten.

– Je blijft lekker warm door meerdere (dunne) lagen kleding te dragen.

Kijk op ns.nl of de treinen rijden op jouw traject. Voor informatie over bussen in Brabant kijk je op arriva.nl. Op het liveblog van Rijkswaterstaat lees je wat de situatie op de snelwegen is.