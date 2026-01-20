Meer zichtbaarheid voor Onbeperkt Talent: Avansstudenten helpen community groeien

Communicatiestudenten presenteren hun resultaten voor Onbeperkt Talent aan publiek

Eerstejaarsstudenten Communicatie onderzochten hoe de organisatie Onbeperkt Talent verder kan groeien. Zij presenteerden hun adviezen aan oprichter Quinty Hoogervorst. Onbeperkt Talent is een community voor Avansstudenten met een lichamelijke functiebeperking. Quinty, die zelf Avansstudent is, reageerde enthousiast. “Ze hebben het super goed gedaan.”

Vierdejaarsstudent Social Work, Quinty Hoogervorst, richtte Onbeperkt Talent op in maart 2025. Zij is geboren zonder linkeronderarm. Om de community verder uit te breiden, deed ze een project met twee groepjes Bredase Communicatiestudenten. Die presenteerden vorige week hun uitkomsten en aanbevelingen aan leden van Onbeperkt Talent, een docent Social Work, Quinty’s business coach en andere geïnteresseerden.

Het project, waarvoor Quinty de onderzoeksvragen aanleverde, bestond voor de studenten Commnicatie uit het voeren van interviews met Avansstudenten met een lichamelijke functiebeperking en andere relevante personen die zich met toegankelijkheid bezighouden. Er stonden twee onderzoeksvragen centraal: uitzoeken hoe Onbeperkt Talent haar doelgroep beter kan bereiken en hoe Onbeperkt Talent meer kan samenwerken met andere scholen.

Bevindingen en aanbevelingen

Studenten in de groep Blossom gingen aan de slag met de vraag hoe Onbeperkt Talent haar doelgroep kan bereiken. De groep stelde voor dat Quinty meer leden kan werven door vernieuwde socialemediakanalen en een website, maar ook door aanwezig te zijn bij een open dag van Avans. Ze maakten ook een contentplanning en een nieuwe huisstijl voor de site, flyers en sociale media.



De studenten veranderden onder andere het logo van de oude huisstijl omdat die niet goed leesbaar was. De studenten testten de nieuwe huisstijl bij hun geïnterviewden. Het bereiken van die doelgroep is volgens Blossom belangrijk. Vijf Avansstudenten met een lichamelijke functiebeperking gaven in interviews met de studenten aan zich vaak ongehoord en niet begrepen te voelen door het onderwijs bijvoorbeeld omdat het beleid over fysieke toegankelijkheid niet samen met de doelgroep wordt ontwikkeld. Mede daardoor hebben zij behoefte aan een community met lotgenotencontact.

De tweede groep genaamd CommBine onderzocht waar in het onderwijs kansen liggen om Onbeperkt Talent te laten groeien. Quinty wil namelijk meer samenwerken met scholen, bijvoorbeeld door gastlessen te geven over fysieke toegankelijkheid. De studenten interviewden acht relevante personen op scholen in Breda, zoals decanen. De groep vond een website maken een goed idee omdat Onbeperkt Talent daar duidelijke informatie over de community op kan plaatsen. Avansdocenten gaven de groepen elke week les over de analyses en theorieën die ze moesten toepassen op hun onderzoek. Ook hadden ze elke week een feedbackmoment met Quinty.

Ervaringen uit het project

Student Dagmar Baart van groep CommBine vond het project spannend om te doen. Dat kwam doordat het een echte opdrachtgever was waar ze iets voor moest aanleveren. Ze leerde dat ze onderzoek doen erg interessant vond. “Ik heb verder geleerd dat je bij het maken van een huisstijl echt moet nadenken over je visie en welke boodschap je over wil brengen.” Het logo en lettertype moest bijvoorbeeld goed leesbaar zijn, ook voor mensen die slechtziend zijn. Verder moest de boodschap van Onbeperkt Talent, het zijn van een veilige en open gemeenschap voor studenten met een fysieke functiebeperking, duidelijk overkomen in de stijl. Merel van Bers van groep Blossom vond vooral het interviewen erg leuk.

Beide studenten hopen dat Quinty echt iets kan met hun aanbevelingen. Dat bleek zo te zijn: “Alleen het maken van een contentplanning voor sociale media was al een goede tip. Ook wil ik een website maken, maar ik ben nu eerst bezig met financiering voor de community”, aldus Quinty.

Ambities van Onbeperkt Talent

Nadat Quinty dit collegejaar afstudeert, gaat ze door met Onbeperkt Talent. “Mijn doel is om er een stichting van te maken die actief wordt op Bredase scholen en hopelijk ook daarbuiten. Die stichting gaat zich inzetten voor toegankelijkheid en wil ook helpen bij het maken van beleid”, aldus Quinty. Om dat doel te behalen wil ze meer samenwerken met bijvoorbeeld opleidingen van Avans. Een decaan van Avans benaderde haar al om mee te kijken naar een beleidsstuk over toegankelijkheid.



Wil jij je aansluiten bij Onbeperkt Talent? Dat kan kan door Quinty te mailen via q.hoogervorst@student.avans.nl.