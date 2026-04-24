Quinty Hoogervorst

Quinty Hoogervorst, vierdejaarsstudent Social Work in Breda, maakt kans op de titel Student van het Jaar 2026. Ze is genomineerd voor het oprichten van Onbeperkt Talent, waarbij ze zich inzet voor Avansstudenten met een beperking.

“Ik heb het totaal niet zien aankomen”, zegt Quinty als ze wordt verrast met het nieuws dat ze genomineerd is voor Student van het Jaar 2026 en zelfs in de top drie is beland. “Ik ben momenteel heel erg druk bezig met afstuderen en Onbeperkt Talent draaiende houden, dus ik heb helemaal niks doorgehad.”

Onbeperkt Talent

Quinty is geboren zonder linkeronderarm. Vorig jaar heeft ze Onbeperkt Talent opgericht, een community voor Avansstudenten met een functiebeperking. Tijdens haar opleiding liep ze meermaals tegen problemen aan. Haar stage was voor haar de reden om de community op te richten. “Tijdens mijn stage moest ik mensen helpen met een psychiatrische aandoening, onder andere met huishoudelijke taken”, legt ze uit. “Toen kreeg ik van collega’s vragen als: ‘Wat denk jij hier te komen doen met die arm?’ Zo gaan we niet met elkaar om. Het hele punt van sociaal werk is dat je kijkt naar wat mensen wel kunnen, maar bij mij wordt altijd eerst gekeken naar wat ik niet kan.”

Thomas van Ooyen en Cris Jansen zijn de andere genomineerden die kans maken op de titel Student van het Jaar 2026.

Toen een docent vroeg of er geen groep was voor studenten met een beperking, ging Quinty daarnaar op zoek en ontdekte dat die er nog niet was op Avans. Daarom besloot ze er zelf een op te richten. “Inmiddels zijn er zo’n vijftien studenten onderdeel van Onbeperkt Talent”, vertelt ze. “We bespreken onze ervaringen met elkaar. We kijken ook naar de toegankelijkheid op Avans en geven daar, gevraagd of ongevraagd, advies over.” Er zijn op dit moment nog geen aanpassingen gedaan op Avans aan de hand van advies van Onbeperkt Talent. “We hebben nog niet veel adviezen uitgebracht”, geeft de student aan. “We werken wel samen met een decaan die zich bezighoudt met toegankelijkheid op Avans.”

Afstuderen

Als ze straks klaar is met haar opleiding, is ze van plan om Onbeperkt Talent door te zetten. “Ik kan er nog niet veel over delen, maar er wordt aan gewerkt om de groep draaiende te houden op Avans.” Als het haar lukt om héél Avans toegankelijk te maken, wil ze verder kijken bij andere scholen. “Dat is makkelijker gezegd dan gedaan”, geeft ze toe. “Avans is al een heel grote school. Ik ben nog steeds aan het zoeken naar hoe ik onze boodschap goed kan verspreiden.”

Student van het Jaar

“Ik schrok er wel van toen ik hoorde dat ik genomineerd was”, vertelt Quinty. “Ik ben al druk met mijn afstudeerscriptie en dan komt dit er nog bij. Maar nu ik genomineerd ben, wil ik ook winnen.” Niet per se voor zichzelf, maar vooral voor Onbeperkt Talent. “Het is voor mij heel waardevol wat ik voor de community kan doen. Deze prijs zou bijdragen aan mijn doel om scholen toegankelijker te maken. Natuurlijk vind ik dat ik de prijs verdien voor het werk dat ik heb neergezet, maar als ik de prijs win, dan win ik hem echt voor de community.”