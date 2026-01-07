Overlast verbouwing te groot: studenten verhuizen tot 2029 uit EKP-pand

Het EKP-pand in Den Bosch. Foto via: Lisa Kirkenier

Studenten en medewerkers verhuizen tot 2029 tijdelijk uit het EKP-pand in Den Bosch. De verbouwing van het pand zorgt voor meer overlast dan gedacht. Studenten Business Innovation vertrekken per februari naar het Avansgebouw aan de Statenlaan, voor studenten van St. Joost School of Art & Design wordt zo snel mogelijk een nieuwe plek gezocht.



Het plan was om te verbouwen ‘met de winkel open’, terwijl Avansstudenten in het pand les hadden. “Maar de afgelopen tijd leerde ons dat de verbouwing voor veel meer overlast zorgt dan we vooraf hadden kunnen bedenken. Het pand is van beton, als daaraan gewerkt wordt dringt het geluid overal door. Dat leidde tot een situatie die onwerkbaar bleek te zijn voor studenten en medewerkers”, zegt Christel Swinkels, adjunct-directeur bij de Dienst Facilitair en Vastgoed (DF&V).

De Avanslocatie aan de Parallelweg in Den Bosch wordt verbouwd tot ‘KuBus’, dat staat voor Kunst en Business. Het moet een plek worden waar kunst, design, economie, creatieve technologie en de stad elkaar ontmoeten en versterken. Meer over de plannen lees je hier.

In februari vertrekt de opleiding Business Innovation, die zelf de wens bij het college van bestuur en DF&V neerlegde om te verhuizen vanwege de overlast, naar het Avansgebouw aan de Statenlaan in Den Bosch. Dat pand voldoet aan de wensen van de opleiding. Nu volgen op die locatie de Associate degrees-studenten nog onderwijs, maar zij verhuizen in januari naar Campus300. Door krimp in het aantal studenten kwam het gebouw aan de Statenlaan eerder beschikbaar dan voorzien.

Het Avansgebouw aan de Statenlaan

Een tijdelijke verhuizing van de opleiding Business Innovation was al voorzien om tijdens de renovatie van het EKP-gebouw ruimte te kunnen maken voor de opleidingen van St. Joost. De kunstopleidingen zouden dan van de gedeeltes in het gebouw met de minste overlast gebruik kunnen maken. De verhuizing van Business Innovation in februari is een vervroegde uitvoering van die plannen.

Vertrouwen gedaald

De wens om ook de kunstopleidingen van St. Joost te verhuizen, volgde kort erna. Volgens Swinkels waren de zorgen voor nog meer overlast door de verbouwing bij studenten en medewerkers groot. “Bij hen is het vertrouwen in een goed proces op basis van de ervaringen tot nu toe tot het minimum gedaald en daar kan ik ze geen ongelijk in geven”, zegt de adjunct-directeur. De werkplaatsen van de kunststudenten in het EKP-gebouw blijven waarschijnlijk wel beschikbaar.



Of de kunststudenten ook echt gaan verhuizen en waar ze naartoe gaan, is nog niet helemaal duidelijk.

Op dit moment wordt advies ingewonnen over geschikte locaties in Den Bosch. De zoektocht betreft ook CARADT, het Centre of Applied Research for Art, Design and Technology. Dat expertisecentrum maakt gebruik van een ruimte in het gebouw.



Grote operatie

In totaal gaat het om een verhuizing van zo’n 385 studenten Business Innovation en zo’n 350 studenten van St. Joost. Swinkels noemt het een aardige operatie, maar iets wat de hogeschool zeker kan managen. Het gewone verhuizen van middelen noemt ze het minst complexe deel. “Het gaat er vooral om dat het onderwijs er niet onder gaat lijden en dat overal de juiste faciliteiten komen. Dat blijft een zoektocht.”

De tijdelijke verhuizing uit het EKP-pand zou ervoor kunnen zorgen dat de verbouwing eerder dan gepland kan worden afgerond, omdat geen rekening gehouden hoeft te worden met aanwezige studenten en medewerkers in het pand.