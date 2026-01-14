Recht op extra tijd of geld van DUO? Studentendecanen hebben het er druk mee

Steeds meer (oud-)studenten stappen naar DUO voor extra geld of het kwijtschelden van hun schuld. Dat loopt altijd via de studentendecaan dus die krijgen het steeds drukker, zegt de vereniging van decanen.

Dankzij betere voorlichting, media, politiek en influencers zijn de voorzieningen van DUO steeds bekender geworden. In twee jaar tijd verdubbelde bijvoorbeeld het aantal aanvragen voor een extra jaar prestatiebeurs. In drie jaar tijd gebeurde hetzelfde met het aantal kwijtscheldingen van studieschulden.

Studenten beroepen zich op ADHD, een ongeluk, ziekte, familieomstandigheden of andere problemen die hun studie hinderen. Ze vragen DUO om bijvoorbeeld (een deel) van hun schuld kwijt te schelden. Studentendecanen moeten daar een oordeel over vormen en hebben daar veel extra werk aan, zegt Benny Rebergen, voorzitter van de vereniging voor studentendecanen van hogescholen (LOShbo).

Druk

Sommige hogescholen hadden toevallig al extra decanen aangenomen in de coronacrisis, vertelt Rebergen. Maar dan nog moet je de aanvraagstroom goed managen.

Zelf is hij decaan bij Inholland: “Daar vragen we voormalig studenten die een aanvraag bij ons doen, expliciet om geduld. Het kan zijn dat ze enkele maanden moeten wachten. Zeker aan het eind van het studiejaar, als we het hartstikke druk hebben met het bindend studieadvies, behandelen we hun aanvragen even niet.”

Voormalig studenten kunnen nog jaren nadat ze gestopt zijn met hun opleiding naar DUO stappen. Rebergen: “Ik heb een casus gehad van een oud-student die al voor het jaar 2000 gestopt was en vroeg of voor haar ook nog iets gedaan kon worden. In principe kan dat, alleen is het wel lastig. Na de wettelijke bewaartermijn hebben wij het studentdossier niet meer.”

Soms is de aangeleverde informatie op sociale media wat kort door de bocht, legt hij uit, en komen studenten toch niet in aanmerking. “Gelukkig wordt er online wel vaak bij gezegd: ga naar je studentendecaan. Dat is ook onze boodschap.”

Stroomschema

Om studenten op weg te helpen hebben de decanen de verschillende regelingen van DUO in een stroomschema samengevat, zodat studenten sneller kunnen zien of ze ervoor in aanmerking komen. “Als studenten beter voorbereid naar ons toekomen, heb je een veel constructiever gesprek”, ziet Rebergen.

Er zijn vier DUO-regelingen die studenten bij bijzondere omstandigheden kunnen gebruiken. Ze krijgen bijvoorbeeld een jaar langer basisbeurs, of extra tijd om hun diploma te behalen. En als ze om medische redenen helemaal niet kunnen afstuderen, kan DUO soms de prestatiebeurs omzetten in een gift.

Die laatste regeling is het moeilijkst, zegt Rebergen. “Wij moeten dan als studentendecaan vaststellen dat er geen zicht meer is op een diploma. Bijvoorbeeld omdat een student ongeneeslijk ziek is.”

Geen stempelmachine

Het stroomschema dat de decanen gemaakt hebben heeft een nogal voorspelbaar einde: neem contact op met je studentendecaan. Dat lijkt misschien puur reclame, maar het staat er niet voor niets. “Als een student een aanvraag voor deze regelingen indient zonder onze handtekening, wijst DUO die vrijwel zeker af”, zegt Rebergen.

Soms komen studenten aanzetten met een formulier dat de decaan ‘alleen maar even hoeft te ondertekenen’. Maar decanen hebben de wettelijke taak om een verband tussen de omstandigheden en de studievertraging te onderzoeken. Ze zijn dus geen stempelmachines, benadrukt Rebergen. Er moet een gesprek plaatsvinden en de bewijslast moet gewogen worden.

Verschillen tussen instellingen

Vorig jaar kondigde toenmalig minister van Onderwijs Eppo Bruins een onderzoek aan naar de dienstverlening van studentendecanen. Er zijn mogelijk grote verschillen tussen instellingen, constateerde Bruins, en hij wilde uitgezocht hebben of dat een probleem is.

LOShbo is daarbij betrokken, vertelt Rebergen, maar hij kan er niet op vooruitlopen. “Je wil natuurlijk dat iemand die met autisme of ADHD bij drie verschillende hogescholen komt, drie keer op ongeveer dezelfde manier geholpen wordt. Maar het blijft mensenwerk. En onderwijsinstellingen hebben verschillend beleid.” Het onderzoek zou voor de zomer klaar moeten zijn.